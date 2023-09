La pelotera de las peloteras

Reconozco que hasta la final del pasado Mundial de Fútbol Femenino no había visto jamás un partido de mujeres. Ya no me interesa tanto el fútbol como hace cuarenta años. Pero cuando esas muchachas ganaron el mundial jugando maravillosamente al fútbol me sentí tremendamente orgulloso de ser español y de que estas mujeres le hubieran dado visibilidad en el mundo entero a un deporte maravilloso que fue importante en mi vida durante algunos años, cuando no estaba tan podrido. Hoy tengo que reconocer decepcionado y cabreado, que no volveré a ver nunca más un partido de peloteras nacionales. Lo que pudo ser una gran fiesta y un avance para las mujeres futbolistas de nuestro país se ha convertido en basura porque estas muchachas han sido abducidas, manipuladas y politizadas por el feminismo revanchista y salvaje que padecemos en España. No solo por la que le han liado al ínclito Luis Rubiales, al que pueden condenar a la cárcel por “agresión sexual” y arruinar para toda su vida por un simple piquito con una jugadora que ni nombro porque me ha decepcionado totalmente.

Esta jugadora pasó de tomárselo como una simple anécdota, y ahí están los vídeos que lo demuestran, a denunciar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por presiones del feminismo y la izquierda radical. Echaron luego al entrenador, Jorge Vilda, al hombre que las hizo campeonas del mundo, y ahora se niegan a volver a jugar hasta que no logren lo que tanto el Gobierno como el feminismo buscan: que las feministas radicales controlen el fútbol en España. Me importa un bledo quién o quiénes controlen a los peloteros y las peloteras, pero ese es el objetivo y están utilizando a un grupo de mujeres futbolistas para lograrlo, cuando nunca les habían hecho ningún caso y ganaban menos que una rebuscadora. Por eso voy a pasar del fútbol femenino, de estas señoritas que han acabado por llenar de mierda una gesta deportiva haciéndoles el juego a los peores gobernantes de la democracia y unas feministas que han conseguido que millones de mujeres vean al hombre en nuestro país como un enemigo. Han demostrado poca personalidad y puede que lo que fue una hazaña acabe como algo más marginal de lo que ya era antes del mundial.