La peor persona del mundo

No estoy hablando de Putin, hablo de una película con ese título que llega a los Óscar desde Noruega cómo candidata a Mejor película internacional y, lo más importante, a mejor guion original. Es una película para pensar sobre la vida.

Sí, voy a hacer spoiler. Pero siga leyéndome, hombre, si usted nunca va al cine, y menos va a ir a ver esta película noruega subtitulada... (Mi comentario va a ser más interesante que la película).

Una chica de la generación joven actual primero empieza a estudiar una cosa con gran emoción, y a tener algún noviete, pero se cansa pronto de la carrera y del noviete; y empieza a estudiar otra cosa con gran emoción, y a salir con otros chicos, pero se vuelve a cansar, y entre medias va trabajando en una librería y en una fiesta conoce a un chico mayor que ella, dibujante de cómics y empieza una relación y se va a vivir con él. El chico tiene quince años más que ella, como unos 40. Parece que durante algún tiempo —uno o dos años— la cosa va bien, pero a ella después le entra una crisis y decide dejarlo. Cuando lo está dejando porque quiere algo más en la vida, él le pregunta: «Pero ¿qué quieres?». Ella le dice que quiere otra cosa. ¿Qué cosa? Y como no encuentra qué cosa es, sigue con él un año más. Después van a ver a la familia de él con sus hermanos y sobrinos y aparece el tema de «tener hijos». Parece que ambos no querían, pero él empieza a decir que, bueno, ya tiene más de cuarenta años, que si no ahora, cuándo. Pero ella se niega en redondo.

Después, casi por un azar, ella tiene un día tonto, se cuela en una fiesta y conoce a un tipo. No se lían, pero el deseo llena todo ese capítulo (un capítulo tenso y lleno de emoción).

Pasan las semanas y ella vuelve a pensar en el de la fiesta. Lo busca y se lían y ella deja a su novio, que no entiende nada.

Meses después, ella se queda embarazada de este segundo, aunque ninguno de los dos quería. Luego se entera de que su primer novio tiene un cáncer terminal y va a verlo recién embarazada. ¡Qué dolor (para mí) ver a ese hombre yéndose de este mundo sin descendencia!, mientras ella está embarazada de uno que, comprendemos, no es tan importante como lo fue aquel primero y, encima, no quiere tener el hijo.

Después, el director monta una escenita en la que ella empieza a sangrar en la ducha y parece que se siente liberada y contenta porque ha perdido el embarazo.

Luego deja al segundo novio y termina la película estando ella contenta en su trabajo de fotógrafa/informática y sin pareja y sin hijos.

Es, para mí (¿esto tendré que aclararlo muchas veces?), una buena descripción de un tipo de juventud perdida. No sabe lo que quiere, no encuentra lo que quiere (porque no sabe lo que es), no se compromete a nada ni con nadie y estar perdida y ser egoísta es su forma de vida. Seguro que por eso la película se llama «La peor persona del mundo».

¿Es un título irónico? Cada uno debe decidir. A mí me parece que es «la más pobre persona del mundo<, porque no tiene objetivos ni los quiere ni le sirve modelo alguno.

Quería hablarles de la película por su contenido vital, pero ahora voy a hablarles de la película como producto dramático: Al principio, cuando la conocemos a ella, tardamos en enfocarnos (no sé si llegamos a hacerlo) porque no sabemos qué quiere ese personaje (en las reglas de la dramaturgia todo personaje, para parecer vivo, tiene que querer algo). Sí, se matricula en una cosa y en otra; se echa un noviete y luego otro, pero con la pasión de un día. No quiere nada en concreto. Y los espectadores, que estamos ahí para completar lo que falta, pensamos: «Bueno, querrá vivir, vivir bien (sea ello lo que fuere), será ese su objetivo». Luego empieza a irle bien con el novio dibujante y ella se va a su apartamento y sigue yendo a trabajar como dependienta. Pero realmente no quiere una familia (no sale que llegue a aburrirse del sexo, pero después del principio no vuelve a aparecer), ni tiene ambiciones profesionales (a la generación LOGSE se le anuló el derecho a desear éxito), es un animalillo suelto por el campo... Y cuando se queda embarazada, pienso (yo, ¿queda claro?, es mi opinión, esto se llama «columna de opinión»): ahí tienes un objetivo vital que dé orientación a tu vida, dale gracias a la naturaleza» porque a los animalillos sueltos por el campo que todos somos, la naturaleza nos da un sentido sin necesidad de estudios. Y entonces me creo que el guion iba hacia ahí. Pero luego el embarazo se le va y ella tan contenta. Y su primer novio que sí quería un hijo, se muere desconsolado, sintiendo que su vida ha sido una pérdida de tiempo, que ni el arte ni la pequeña fama conseguida le daban la paz que buscaba. Esta escena es larga y desconcierta como estructura de guion porque pareciera que el protagonista fuera ahora él: por lo menos él había querido algo en algún momento. Pero se muere...

Y ella no parece aprender ni de esa situación. Ella se queda sola, yendo a trabajar a un trabajo que ni siquiera le va a llenar demasiado y del que se cansará pronto.

No entiendo el guion más que como la historia de una mujer perdida y el guion también quiere que nosotros lo estemos. Pues vale.

No es la peor persona del mundo, es la más perdida.

Y me da pena.

Y hay tantas así...

Una generación educada para no tener aspiraciones ni hijos...