La peste del móvil en la Educación

El 16 de febrero de este año publiqué una columna en este periódico titulada “La revolución es olvidarnos del móvil”, y a algunos les parecería una salida de tono. Pero Suecia, uno de los países más avanzados en educación, acaba de defenestrar las pantallas en clase para apostar por la lectura de verdad y en papel. Solo por este gesto escandinavo estoy seguro de que a muchos ya no les parecerá una tontería, sino una actuación urgente para combatir la falta de comprensión lectora que afecta no solo a la juventud. Leer un texto de dos párrafos, de una página o dos, sin muñecos ni gráficas ni avemarías y comprendiéndolo cabalmente, se ha convertido en una hazaña solo al alcance de unos cuantos chavales que tal vez disfruten del poso de haber leído durante años en el seno de sus familias lectoras. Hay demasiados que siguen esclavizados de la dictadura del móvil, que lo suele saber todo mientras tiene batería.

Nos pasa como nos ha ocurrido siempre en asuntos de innovación, no solo educativa: que cuando algo ha pasado de moda en otras latitudes porque allá se ha demostrado su inutilidad o incluso su carácter contraproducente, acá estamos en el cenit de su cateta celebración. Siempre más papistas que el papa, nuestras clases están inundadas de móviles en esa hipocresía recalcitrante de reñirles a los chavales por sacarlos pero instándolos al mismo tiempo a hacerlo todo a través de ellos. Es más fácil darle a un botoncito de copiar y pegar que construir textos específicos para las situaciones de aprendizaje que se requieran en cada momento; es más fácil delegar en la máquina que corrija los test que sentarnos con cada alumno a releer sus propios errores; es más fácil revestirnos de modernidad usando una pantalla para todo que reclamar la importancia de la comprensión y la expresión escritas con autonomía; es más fácil despachar cualquier aprendizaje con un vídeo del Tiktok que construir textos de altura en los que el alumnado se autoevalúe solo tras el apoyo docente.

Cualquier chaval que usa el móvil para, supuestamente, hacer una actividad provechosa, termina en menos de dos minutos atrapado en las redes de la tontería, del chantaje emocional, del vídeo chapucero, de la vulgaridad o incluso del machismo más recalcitrante con ingredientes de esta misma mañana. Al salir de clase, además, corren el peligro de caerse por las escaleras porque, en vez de armar el jaleo de antaño, casi todos bajan enredados en la tela de araña de su propia soledad de siete pulgadas.

La Educación tiene muchos retos en nuestro país, pero uno de los principales es que los adultos nos convenzamos de que la innovación (aprovechar lo nuevo) no solo consiste en ofrecerles a nuestros niños y adolescentes esas poderosísimas herramientas que llegan a sobrepasarlos para, de paso, aborregarlos, sino entrenarlos en la costumbre de saber escuchar y leer exactamente lo que otro dice y no solo lo que quiere que entendamos y en saber decir y escribir exactamente lo que cada cual quiere expresar sin que arrojemos sombras de interpretación ajena. Si a eso nos pueden ayudar las últimas tecnologías, estupendo. Si no, que se queden en casa.