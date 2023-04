La prensa rosa triunfa y nos contamina

La gran aportación de España a la historia del periodismo ha sido la prensa rosa que poco a poco ha logrado que los medios de mayor relieve se plieguen a sus encantos. Los diarios llamados de referencia se resistían a incluir el color en sus páginas. En un principio, cuando no existía Internet, afirmaron que eso no era cosa de ellos, que ellos en blanco y negro. Como vieron que iban contracorriente accedieron a que en las portadas viéramos fotos en color, incluso de las andanzas sentimentales de reyes, príncipes y otros famosos. Luego ya se hizo la luz y el color en todas sus páginas y ahora, además, un diario digital es otro medio diferente al de papel. Un diario digital es penetrar en un bosque de noticias que a su vez te llevan a otras noticias y así sucesivamente. Les confieso que he estado tentado de volver al quiosco y adquirir mis diarios de papel como hacía antes porque sé que un diario de papel empieza en la página 1 y termina en la 32, pongamos por caso. Luego a trabajar en otras cosas, leer prensa casi todo el día forma parte de mi trabajo. Pero es una parte.

El otro día con el asunto de la maternidad encargada de Ana Obregón más otros asuntos similares los columnistas parecíamos captados por la prensa rosa. Como sabemos que a la gente eso le gusta mucho y además el tema es otro reto más del presente y del futuro, nos centrábamos en la maternidad delegada. Digamos o no cosas interesantes, los columnistas y los tertulianos nos dedicamos sobre todo a tratar asuntos secundarios. No estamos haciendo caso al dicho popular de que el dinero es el que mueve el mundo o a esa otra idea que sostiene que el mundo es un negocio desde que Adán nació. Luego, su costilla lo está imitando y bien que aspira a romper los techos de cristal para llevar a cabo lo que se llama emprender y triunfar en la vida. En el caso de la Obregón se puede aplicar lo de poderoso caballero es don Dinero. No me refiero a eso exactamente.

Las ideas anteriores sobre el mundo y el dinero son marxismo puro de andar por casa. Marx creía que sobre una estructura socioeconómica se alzaba todo lo demás: religión, política, mentalidades y hasta psicologías y problemas psicológicos. Tenía razón. Si, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, Lehman Brothers quiebra, se produce un efecto dominó que acaba en desapariciones de bancos y empresas, aumento del paro, de la angustia, la ansiedad, la depresión, y las consultas de psicólogos y psiquiatras se llenan. Es acerca del dinero y la economía sobre lo que deberíamos tratar a diario y sin embargo supone el periodismo menos apetitoso para estudiantes y profesionales que preferimos el periodismo político y social. En este último se encuentra la vida rosa con sus llantos, sus alegrías y sus múltiples peripecias. Hubo en la universidad un debate académico sobre si debiéramos considerar los asuntos de Ana Obregón o de Rocío Carrasco como periodismo social. Hay quien lo rechaza aún, pero la realidad profesional muestra que raro es el medio de comunicación “serio” que no contiene un apartado especial para estos batiburrillos.

La clave está en los enfoques de los temas, no es lo mismo el detalle simple o morboso que el análisis más o menos detenido que, en el caso de Obregón, es un nuevo desafío que la realidad de la vida coloca ante nuestros ojos: niños probeta, niños adoptados, niños encargados, niños in vitro, niños comprados como si fueran mascotas, para huir de la soledad; hasta niños nacidos de un matrimonio heterosexual de toda la vida. Niños de padre y padre, niños de madre y madre, etc., etc., etc., que diría Tamames. Toda esa nomenclatura de niñez puede reunirse hoy en día para jugar en un parque cualquiera o, antes, en una guardería. Añadamos la variedad sexual que por lo visto tenemos, la eutanasia, el aborto y otros rompecabezas y ya tenemos un mundo nuevo que está aquí y que irá in crescendo. En diciembre, cuando hayamos votado, si no votamos antes, las uvas las retransmitirán Ana Obregón con su hija en brazos y en compañía de Anne Igartiburu. Y la temporada de baño la abrirá Obregón en bikini con su retoño al lado o así debería inaugurarse. La ley deberá ajustarse a la realidad, no es raro que la legalidad vaya por detrás de los acontecimientos.