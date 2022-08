La profecía del Ficus

¡Vaya la que se ha liado con el ficus de San Jacinto! No sé si estará al corriente o no de ello pero el Ayuntamiento, apoyado en los informes técnicos sobre el ficus, procedió a la tala del mismo y la previsible muerte el árbol centenario. Una rama caída sobre una persona así como problemas con las raíces parecían ser las responsables del triste final de esta sombra trianera.

Pronto fueron las asociaciones en defensa de la Naturaleza las que tomaron las frondosas ramas del ficus y defendieron de su muerte al mismo, pero nada que hacer, inexorablemente se llevó a cabo la tala parcial del mismo para satisfacción de las parte implicadas hasta que lo detuvo el Juzgado pero...

...Pero comienzan a surgir “secretitos” que no se habían contado como, por ejemplo, que el informe había obviado partes importantes en las que se podían hallar soluciones para no acabar con la vida de árbol e, incluso, a nivel popular, el interés de “mostrar la iglesia como era antaño sin el estorbo del árbol” que subyacía como una nueva causa de interés (que todo hay que contarlo).

Vaya vaya... Cierto es el daño causado a una persona por una caída de una rama pero también es cierto que caídas de este tipo de producen casi a diario últimamente y no se está talando todo lo que provoca este tipo de accidentes. Igualmente, “¿procedemos de la misma forma si se cae una teja de un edificio? ¿Derribamos el edificio?” es lo que muchos se preguntaban vecinos de Triana y Sevilla y de lo que yo me hago eco aquí y ahora.

Las críticas a los moradores eclesiásticos de la parroquia han sido numerosas y me consta que han perdido feligresía (que en los tiempos que corren es un problema). Para colmo se les recuerda el pasado dominico de la zona y el yugo inquisitorial, cosa que no creo que tampoco sea grata ni esa oportuna tras siglos de “abolición” del Santo Oficio. Pero ya se sabe que cuando se buscan recursos que sirvan de ataque pues casi todo vale.

En todo esta entra el Ayuntamiento de oficio permitiendo, por ley, la tala del mismo y le cae la del pulpo a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Y es cuando surge la herencia del pasado pues la política medioambiental de su ahora heredada alcaldía y la de su predecesor no puede ser más lamentable. Ya se advirtió de la eliminación de naranjos, el odio visceral a los gatos que llevó hasta a incurrir en la (¿legalidad?) eliminación de una colonia feral en Blas Infante ordenada por -según los empleados de zoosanitario por el interés de...- Juan Espadas- y el comisario –ya se sabe que dice mucho de esas personas que no aman a los animales, a la altura del betún-, el tema de las zonas verdes en Sevilla, la ausencia de sombras y ahora el ficus. Así no me extrañaría que un día se organizara un concurso de leñadores en el Parque de María Luisa (ironía).

Con las cosas como están hay que entender todas las posturas allá donde se esconde una realidad innegable de la que habla la calle: la pobreza de esta alcaldía en su apuesta por la Naturaleza y poner sombras en la ciudad, que se echan mucho de menos.

Es curioso cuando llegaron las elecciones autonómicas leer la colección de propuestas enrocadas en la mentira de su programa electoral en cuanto a temas “verdes”. Al final las mentiras tienen las patas muy cortas, que decía mi madre, y de aquellos barros vinieron estos lodos.

Luego, en unos meses, tras pasar por las urnas, vendrán las lamentaciones -y no es que la oposición política que tiene me guste- pero la Ley del Karma existe y se cobrará su pieza. Acuérdense de esto que hoy les escribo, es casi una profecía de esas que tanto me gustan.