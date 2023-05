La psiquiatría al servicio de la represión

La psiquiatría nació como especialidad en el siglo XIX y ha sufrido diversas reformas a lo largo de la historia. Pese a que algunos aseveran que avanza de manera lenta, su aportación, sin embargo, es bastante notable, puesto que ha podido, junto con la psicología, desenmarañar y solucionar un sinfín de situaciones que parecían inextricables e insalvables. Ha sido muy criticada, incluso por colegas de otras especialidades de la medicina, por considerarla una disciplina restrictiva, con métodos represivos, apoyándose ellos en las medidas de contención como la sujeción mecánica, el aislamiento, etc... Pero cada vez se hace más indispensable su presencia y utilidad por el aumento de casos de enfermedades mentales y por la colaboración incuestionable que presta en situaciones de urgencia, como por ejemplo, en las catástrofes naturales, los conflictos bélicos, los aparatosos accidentes aéreos y marítimos, las pandemias, los fenómenos migratorios, etc... En el terreno de la farmacología ha experimentado progresos considerables con el descubrimiento de nuevos medicamentos para la terapia de algunas patologías, como la depresión, siendo cada vez más precisos y eficaces los tratamientos.

Si la psiquiatría desde sus inicios fue concebida y creada para solventar o, por lo menos, aliviar las dolencias de orden psíquico que aquejan a los humanos, en la práctica, paradójicamente en muchas circunstancias, ha sido el generador de diversas desgracias, el motor de múltiples infelicidades, sirviendo a intereses opacos y vergonzosamente espurios, y no ha cumplido en estos casos con su propósito inicial o finalidad. La literatura psiquiátrica abunda en sucesos que provocan rubor, y sobre todo espanto. Volviendo al título del artículo, evocaré algunos hechos que demuestran de forma inexcusable los desmanes o excesos de algunos profesionales que bajo el manto de la psiquiatría, abusando de su influencia, poder o notoriedad, y en nombre de una ideología política u obedeciendo a unas teorías pseudocientíficas, han causado verdaderos y horrendos estragos a nivel individual, familiar y colectivo en la Alemania nazi, en la extinta Unión Soviética, en China y en la España franquista, por escoger algunos ejemplos.

En la Alemania hitleriana, el régimen elaboró un programa bautizado Aktion T-4 que resultó ser un plan perfectamente diseñado de eliminación de discapacitados y enfermos mentales de cualquier edad de la sociedad alemana. Fue una obra de eugenesia e higiene racial. Un número importante de psiquiatras prestó su colaboración, puso su sello, y garantizó su ejecución y éxito. Max de Crinis, un austríaco que fue la máxima eminencia de la psiquiatría de la Alemania nazi escribió el decreto para el exterminio de los discapacitados que firmó luego el führer en 1939. Las “vidas carentes de valor” o “vidas indignas de ser vividas” como se les denominaba, había que acortarlas. Hubo ejecuciones masivas por gaseamiento con monóxido de carbono de presos en campos de exterminio ubicados en Brandeburgo (Alemania), Hartheim (Austria) y en la Polonia ocupada. Se calcula que entre 275.000 y 300.000 personas fueron asesinadas. Werner Heyde, que se transformó en el psiquiatra de las temidas SS, adquirió popularidad en la castración y esterilización de prisioneros y en el asesinato de enfermos mentales y discapacitados. Fue él quien aconsejó a Hitler el empleo del monóxido de carbono.

Hans Asperger, el célebre psiquiatra a quien debemos la descripción del síndrome que lleva su nombre, alimentó también con su conducta la potente y sangrienta maquinaria del nazismo. Algunos de estos psiquiatras, al acabar la guerra, se suicidaron ahorcándose como Carl Schneider y Leonard Conti; Max de Crinis se tomó una pastilla de cianuro con su familia; otros fueron juzgados como el profesor Paul Nitsche, que murió guillotinado, mientras que la gran mayoría pudo reciclarse y reanudar sus actividades profesionales e incorporarse a la vida normal sin experimentar ninguna pizca de inquietud. Así vivieron y se comportaron algunos renombrados especialistas de la psiquiatría alemana, siniestros protagonistas que han parido los más atroces crímenes médicos del Tercer Reich. Mundialmente conocido por el genocidio judío, el psiquiatra Viktor Frankl y el novelista Stefan Zweig, ambos de nacionalidad austriaca y el psicoanalista de origen holandés, Eddy de Wind conocieron las ignominias de sus campos de concentración.

Si los psiquiatras alemanes tuvieron una participación activa en procedimientos colectivos de eugenesia, en peligrosos experimentos sobre humanos y de higiene racial, los soviéticos hicieron lo suyo: efectuaron también ensayos sobre humanos tratados como cobayas. Pero la psiquiatría se usó fundamentalmente como arma política; fue una forma de controlar a los que disentían del dogma oficial del sistema comunista, de cómo doblar su voluntad, de desacreditarlos dudando de su integridad mental para poder internarlos en hospitales psiquiátricos (psikhushkas) que eran psicoprisiones. El hospital y prisión psiquiátrica ubicado en la ciudad de Kazán fue el primero en cumplir con esta sórdida tarea. Cualquier idea o pensamiento contrario o medianamente distinto del oficial era considerado un síntoma inconfundible de padecer un trastorno mental. La patologización de las conductas de los ciudadanos inconformistas con el régimen tenía como objetivo aplastar cualquier tendencia o posición calificada de anti-gubernamental o contrarrevolucionaria. El diagnóstico que servía de justificación para el encierro de los disidentes era el de “esquizofrenia lenta”, un tecnicismo que fue ampliamente aplicado por Andreí Snesnevski, uno de los afamados psiquiatras del régimen.

Bajo la acusación de “agitación y propaganda antisoviética” a la cual se añadía el perverso diagnóstico, se procedía al arresto e internamiento del supuesto enfermo, misión que cumplía con suma eficacia la KGB (Comité para la seguridad del Estado). Todo era válido con tal de reducir a los enemigos del Estado. Los castigos que se infligían a los internos de estos centros de reclusión variaban desde radiaciones, aislamiento, electroshock, uso desmedido de drogas psicotrópicas, inhumanas punciones lumbares, hasta la quiroterapia (administración del azufre por vía intravenosa). De las personalidades que sufrieron los horrores de los hospitales psiquiátricos podemos citar algunas, como el general Petr Grigorenko, el escritor Vladimir Bukovsky, la periodista Larisa Arap y el neurofisiólogo Viktor Nekipélov. La llegada al poder de Mijail Gorbachov trajo un aire fresco al país y una apertura a nivel político, y mediante unas medidas se suprimió oficialmente la “psiquiatría política o punitiva”. “Entre 1989 y 1990 una masa de dos millones de personas han dejado de ser dementes”, afirmó Yuri Sawenko, expresidente de la “Asociación de Psiquiatras Independientes de la URSS” en 1991. Pero se sospecha que se sigue, hasta la actualidad, utilizando estas infames prácticas de represión contra la disidencia, en flagrante contraposición al espíritu del líder de la Perestroika.

El recurso a la psiquiatría como herramienta para reprimir a los disidentes también afectó al Gigante asiático. Hace unos 11 años, en 2012, se intentó, en China, mediante la implementación de una nueva Ley de Salud Mental y de un código penal, recientemente aprobado, poner fin a estas viejas prácticas arbitrarias. El férreo control de la sociedad que ejerce el Partido Comunista ha favorecido un hermetismo en cuanto al funcionamiento del régimen y ha propiciado un clima de temor. Hoy en día se siguen acallando las voces críticas enviándolas, la policía y los agentes del gobierno, a instituciones psiquiátricas para recibir un tratamiento. En estos centros de internamiento bautizados bajo el nombre de Ankang (hospitales psiquiátricos de alta seguridad para los presos con enfermedad mental), gestionado por el Ministerio de Seguridad Pública chino, el interno sufre múltiples abusos o torturas como el electroshock, el aislamiento, la privación de sueño, el estar atado de pies y manos al metal de la cama con correas durante horas y días, la acupuntura con corriente eléctrica llamada “ la hormiga eléctrica”, la administración forzada de drogas que inducen psicosis, sin olvidar las palizas, etc..., lo que genera graves alteraciones físicas y mentales. Los miembros de la conocida organización espiritual Falun Gong han sido blanco de severas reprimendas por parte del Estado.

El gobierno chino elaboró una lista de patologías psiquiátricas caracterizadas por extraños síntomas como “alucinaciones reformistas” o “interés desmedido en modas extranjeras” achacados a críticos del régimen. Los castigos empezaron desde el triunfo de la revolución comunista de 1949, pero se extendieron durante la revolución cultural de Mao. El Hospital Psiquiátrico nº 4 de la ciudad de Yancheng fue uno de los más temidos entre las decenas de centros de que dispone el Estado para encerrar a disidentes. La suerte que corrieron algunos críticos famosos, Zong Zaimin, la maestra Lin Tiantian, el premio Nobel de la paz Liu Xiaobo, y los repetidos encierros sufridos por Dong Yaokiong, que fue sometida a torturas químicas por haber tenido el coraje de alzar la voz contra el establishment chino, son pruebas fehacientes de las crueles prácticas que se siguen utilizando en las instituciones psiquiátricas en China.

Otra dictadura continental europea, la nacionalcatólica del Generalísimo Francisco Franco, tuvo, con sus particularidades, un destacado papel en la represión de sus disidentes. Se valió de un elenco de influyentes psiquiatras falangistas, como Antonio Vallejo-Nágera, Juan José López Ibor, Francisco Marco Merenciano y Ramón Sarro. Estos afamados profesionales se dedicaron, entre otros menesteres, a argumentar que el “gen rojo” o gen marxista se hereda de padres a hijos y fueron los que dieron cuerpo a esta teoría pseudocientífica y la defendieron. Fue la coartada supuestamente científica que favoreció el robo de bebés, comprados por familias acaudaladas, de mujeres, mayormente republicanas, asesinadas en la cárcel, a diferencia, por motivos religiosos, de la eutanasia preconizada por la Alemania nazi. Contrariamente a la doctrina soviética que veía en el ciudadano disidente del dogma oficial comunista un enfermo mental que debía ser internado en un hospital psiquiátrico, en España el que no comulgaba con las ideas fascistas oficiales estaba considerado afectado de una tara mental, como por ejemplo el republicano que no gozaba de su entereza psicológica. A Vallejo-Nágera, el psiquiatra palentino, Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, se le encargó un estudio para demostrar la inferioridad mental del marxista a quién él consideraba un ser ruin, racialmente inferior, la “escoria roja” y se dedicó también, al estilo del médico nazi, Joseph Mengele, a hacer experimentos sobre presos hacinados en las cárceles españolas. Admirador de las teorías psiquiátricas del nazismo, pretendió, mediante fármacos, curar la homosexualidad. Vomitivas actuaciones que ilustran el proceder de unos destacados miembros de la psiquiatría española, cómplices del franquismo.

Además de las víctimas anónimas, el régimen franquista afectó a unas cuántas celebridades como el catedrático Juan Peset Alexandre, denunciado por su colega Merenciano y fusilado en Paterna, y otros que cogieron el camino del exilio como los renombrados psiquiatras de la II república, Emilio Mira y López, Gonzalo Rodríguez Lafora y Ángel Garma Zubizarreta.

Tras este repaso a estas dictaduras, de diferente color político, elegidas adrede, donde he tratado de exponer el abyecto tratamiento que cada una de ellas dispensó a sus ciudadanos, sean disidentes políticos, incapacitados físicos, homosexuales, madres solteras, etc..., cabe preguntarse por qué fueron unos psiquiatras los que se dedicaron a esta sucia labor, por qué fueron, en su mayoría, los de esta especialidad médica los que se prestaron a realizar este bochornoso cometido. “La ventaja de la psiquiatría es que tiene una capacidad de control sobre la vida personal mucho mayor que cualquier otra especialidad médica”. Sus entrevistas son netamente distintas y permiten al facultativo hurgar, en el buen sentido de la palabra, en la intimidad del paciente, conocer los entresijos de su vida, su manera de vivir, sus gustos, sus preferencias, su ideología, etc...; escudriñar su personalidad a fin de comprender mejor el proceso de su patología, empatizar con él, establecer un diagnóstico y así poder prescribir un tratamiento adecuado. Dicho de otro modo, este profesional servía de correo de transmisión de la información confidencial obtenida del paciente al orden establecido. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es que poner la etiqueta de enfermo mental, de loco, a un ciudadano o, dicho de otro modo, dudar de su integridad mental, exoneraba al Estado de todo tipo de culpa. Por otro lado, y dicho sea de paso, estas prácticas pusieron en pañales al comunismo incipiente en la Unión Soviética que preconizaba la llegada de un hombre nuevo liberado de las cadenas del opresor sistema capitalista. ¡Ojalá que este tipo de barbarie cese en cualquier lugar del mundo y que dignifiquemos la especialidad de psiquiatría que, a codazos, se ha ganado un lugar bien merecido dentro de la ciencia médica y contribuye a formar unas sociedades más igualitarias!

Alix Coicou es médico-psiquiatra.