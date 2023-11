La puchera del lebrijano Juan Varejones

Hace muchos años, décadas, que las peñas flamencas inventaron una fórmula para hermanarse y disfrutar del arte de los aficionados: los intercambios. Una peña visita otra con sus cantaores y guitarristas y luego esa peña le devuelve la visita. Suelen alquilar un autobús y por lo general son agasajados con un buen guiso, un potaje, un arroz de marisco o una barbacoa. Cantan, tocan la guitarra y bailan durante tres o cuatro horas, y lo mejor de todo es que nunca media el dinero: cada peña tiene su nómina de aficionados y se agasajan mutuamente con arte generoso y de corazón. Ayer domingo me apunté a uno de estos intercambios entre la Peña Flamenca Paco Mazaco, de Coria del Río, y la de Pepe Montaraz, de Lebrija, que está en la céntrica y estrecha calle Frailes. Los aficionados de Coria visitaron a los de Lebrija y como el día estuvo tan bueno, con un sol espléndido, lo cierto es que me lo pasé genial. Esta ensolerada peña tiene más de cuarenta años y su local es de los más bonitos de las peñas de Andalucía. Es un auténtico museo y para acceder a ella tienes que atravesar un patio de estilo lebrijano, con las paredes preñadas de macetas colgadas, como en los patios cordobeses.

El local es de dos plantas y en primavera y verano suelen dar recitales en la amplia azotea, con lo que estás escuchando una soleá de Juaniquí o una malagueña de Chacón mientras ves los tejados del pueblo. Lebrija es una localidad muy antigua, cuna de artistas flamencos y de cantes, además de la tierra de Elio Antonio de Lebrija, el primer humanista hispánico y padre de la Gramática castellana. Muy pocos pueblos andaluces tienen la importancia flamenca de Lebrija y están tan comprometidos con este arte, porque no muchos han parido a Diego el Lebrijano -la primera figura del cante del pueblo-, El Chozas, Juan Peña El Lebrijano, Pedro Peña, Pepe Mongtaraz, Curro Malena, Miguel Funi, Pedro e Inés Bacán, Concha Vargas, Manuel de Paula, José Valencia, Luis de Chimenea y, entre otros, Anabel Valencia o los guitarristas Antonio Malena y Curro Vargas. Con este patrimonio artístico y humano, amén de otras cosas, Lebrija es punto y aparte en el flamenco. Vas andando por cualquier calle del casco antiguo y vas oyendo ecos jondos como los de Antonia Pozo, Bastián Bacán o el Chache Lagaña, que salen de los desconchados de las paredes. El aire huele a bulería romenceada, al golpe, y de las viejas tabernas salen voces que hicieron de este gran pueblo una especie de paraíso de la jondura.

Coria llevó parte de lo mejor de su nómina de cantaores, cantaoras y guitarristas, con Pepe Esquivel a la cabeza, que es el presidente de la Peña Mazaco. Nos regalaron su arte Gracia Gil, Antonio Macías, José Bayón, Guadalupe Gañán, Francisco Zapata, Manuel de la Isla, Fran Gil y David Barrera. Después de dar buena cuenta de una puchera guisada por el presidente de la peña lebrijana, Juan García Gordillo Varejones, parte importante del patrimonio flamenco lebrijano. Tal y como está el panorama flamenco, estos intercambios entre peñas son imprescindibles para seguir creyendo en lo que llamamos la afición. También es importante llenar teatros en todo el mundo, que las figuras ganen mucho dinero y seguir conquistando espacios para nuestro arte. Pero estos ratitos son peritas en dulce, como diría Mario Maya. Ayer me llenaron de cante los aficionados corianos en una peña que es como un templo de lo jondo, la de Lebrija. Ni me acordé del golpe sanchero, porque además me llevé el móvil sin apenas batería y eso me obligó a desconectarme de casi todo. Me dejé llevar por la frescura y la sinceridad de los que cantan sin pensar en Hacienda, porque además se pagaron cada uno el billete del autobús.