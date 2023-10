La que está liando Ione Belarra

Pedro Sánchez no la va a cesar porque si lo hace no sacará adelante su investidura, que es lo único que le interesa. Pero la ministra Ione Belarra la está liando y es capaz de romper relaciones ella sola con Israel y Estados Unidos, de manera unilateral. En nombre del Gobierno, claro, que es lo grave. Porque en estos países saben ya que esta señora y su banda política están como un cencerro, pero todo tiene un límite y acusar de genocidio a Israel y a los Estados Unidos de cómplice, es para que Sánchez la hubiera mandado ya a su casa. Ayer no paraba de difundir el bulo de que Israel había volado un hospital palestino, con un saldo de quinientos muertos, cuando aún no se puede probar y parece que no es cierto. La activista comunista de Unidas Podemos es una verdadera irresponsable y a lo mejor hay que sacarla del Gobierno en funciones antes de que nos meta en un problema diplomático serio. Está dañando claramente la imagen de España y no se explica que no la hayan callado ya. Mientras, la escritora y periodista Rosa Villacastín se mete con Feijóo por lo de la “valcanización” de España, así, seguramente queriéndose referir a la balcanización, que no es lo mismo, claro. La palabra valcanización no existe en España. Se valcanizan los neumáticos vulcanizados y a lo mejor la periodista se lió un poco. Lo mismo que la Belarra, pero sin las mismas consecuencias. La guerra entre Israel y Hamás puede ir para largo y Sánchez tendrá que hacer algo para que esta mujer no siga poniendo en ridículo a nuestro país, con el trabajo y el dinero que nos ha costado ser respetados en Europa. Ha dicho que deberíamos romper relaciones diplomáticas con el único país democrático de Oriente Medio, que manda narices, por defender a los palestinos. Esperemos que no anime a que se quemen sinagogas en nuestro país, porque a la izquierda radical le suele dar por quemar templos. Ojalá Sánchez se deje de ambigüedades a la hora de hablar del conflicto y ponga a esta señora lo más lejos posible del Gobierno. Y ojalá pare esta guerra, que es algo más que una guerra.