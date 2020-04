La que ha liado el señor guardia

En primer lugar, el respeto debido al general José Manuel Santiago, que bastante tiene el hombre con todo lo que está pasando en España. Pero claro, es que se le entendió todo ayer cuando afirmaba en rueda de prensa que la Guardia Civil trabajaba “para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, en referencia a los bulos. Le traicionaría el subconsciente, pero dijo lo que dijo y, como no está el horno para bollos, se lió parda. Lo que vino después fue propio de Berlanga: la derecha y la ultraderecha españolas atacando a la Guardia Civil y la izquierda y la ultraizquierda, calladas o defendiéndola. ¡Los fachas protegiendo la libertad de Expresión a capa y espada! ¡Los franquistas ahora son demócratas! Un año curioso este, en todos los sentidos.

Es que no lo dijo el municipal del pueblo, sino todo un general. ¿Policía política? Anoche se decía de todo en las redes sociales, que están cada día más encabronadas. A ver, Santiago lo llevaba escrito y eso de que fuera un lapsus, como que no cuela. En un comunicado de la Benemérita, se decía ayer noche que “La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión”. ¿Cuándo ha sido eso, dónde? Ah, vale, en la actualidad. Claro, y que no lo sea en un país democrático. Faltaría más. El problema es que no es solo esto, que es grave. Es que son más cosas y todas encadenadas dan como resultado que, en efecto, la libertad de expresión está amenazada en España, por muy raro que nos parezca. Hay más cosas amenazadas, no solo la libre opinión.

La democracia está seriamente amenazada con este gobierno y ahora, con la pandemia, el terreno está abonado. Haga lo que haga el Gobierno, ni siquiera podríamos tirarnos a la calle a defenderla, porque acabaríamos en la cárcel o abandonados en un tanatorio. Nos quedan los medios y las redes sociales para defender la libertad, la democracia, pero con esto de los bulos, aunque digas la verdad, tu verdad, siempre habrá alguien que te diga que es fake, aunque no lo sea. Esta mañana he desayunado tostada con mantequilla y un té rojo. “¡Cuidado, bulo!”. Lo mismo que hay verdaderas bandas publicando noticias falsas, chismes, en las redes sociales, las hay para que las verdades parezcan mentiras. Es una estrategia política, que está corrompiéndolo todo en un país hundido.