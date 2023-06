La llegada de la televisión se vio como una amenaza para la radio, pero se quedó sólo en amenaza. Internet parecía que iba a acabar con la prensa escrita en tres o cuatro años, pero aún hay diarios de papel en los kioscos. Lo de la prensa digital es una revolución y las redes sociales ha sido una oportunidad para periodistas frustrados. Cualquier ciudadano, un fontanero, un arquitecto o una médica pueden hacer hoy crítica de cine, teatro o flamenco desde su móvil.

Pero la radio no come vista, puedes estar informado mientras trabajas, descansas o conduces, con la luz apagada o mientras te duchas o almuerzas. Es el medio perfecto, el de más carne, la mejor herramienta para seguir la actualidad social y política. Amo la radio desde niño, desde que mi madre llevó a casa un aparato de pilas, porque donde vivíamos, en Cuatro Vientos (Palomares del Río), no había luz eléctrica a mediados de los sesenta. La primera vez que escuché cante jondo fue en la radio, unos fandangos de Juanito Valderrama. No tardé en descubrir la voz apagada y nasal de Miguel Acal y la de Antonio Mairena en la famosa Tertulia Flamenca de Radio Sevilla, que presentaba y dirigía don Rafael Belmonte, el hermano del genio del toreo, El Pasmo de Triana.

Eran para mí voces sin rostro y lo bonito era entonces lograr conocerlos algún día en un acto público o en la propia emisora. Medio siglo después de aquella apasionante aventura de comenzar a amar la radio sigo amándola y no concibo la vida sin ella como compañera de viaje, del alma. Es el medio más fiable para informarse y no come vista. Me despierto cada mañana con la voz de Carlos Herrera desde hace muchos años. Soy fiel a tres cosas: el barbero, el tabernero y la radio. No suelo cambiar mucho en esto. Echo de menos, eso sí, buenos programas de cante, como los de antes, los de Miguel Acal, Emilio Jiménez Díaz o Paco Herrera. Pero de esto me ocuparé otro día.