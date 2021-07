La anécdota de la rata parlamentaria no parece tan anecdótica, sino simbólica en pleno verano pandémico otra vez, en pleno impulso de quien fue nuestra presidenta de una cámara a otra, en pleno debate de la ley del suelo. A la rata no la mataron, sino que le hicieron el pasillo para darle vía libre. Tampoco quiero imaginarme la reacción de los animalistas si hubieran procedido de otro modo, a pesar de que hay quienes se hayan alarmado por su peligrosidad al propagar, es decir, por su afición a la propaganda. Lo cierto es que las ratas pululan por el patio del parlamento todo el año y nadie dice nada mientras no accedan a los despachos.

El asunto se presta a la broma, al chascarrillo y al hiriente sarcasmo por parte de una ciudadanía que le tiene tan poco aprecio a la clase política, pero es que ha sido el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien ha asegurado que la rata “no es la especie más peligrosa que hay en el Parlamento”. Será verdad si lo dice él. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, fue finalmente el que despidió a la inoportuna.

Las últimas investigaciones científicas han ido corroborando que los humanos compartimos con estos roedores mucha más carga genética de la que pensábamos, y eso que ya pensábamos que teníamos con ellas mucho en común. Pues más todavía.

Las ratas tienen la habilidad de trepar perfectamente, es decir, que son habilidosas trepas; se orientan perfectamente en la oscuridad, por oscura que sea; y son astutas como ellas solas a pesar de ser daltónicas, es decir, de no diferenciar los colores ni falta que les hace. Tal vez por eso, ayer en el Parlamento la rata no se casó con nadie y terminó en su propio grupo mixto de los setos de ya no se sabe qué patio exactamente. Y así se ha quedado el patio cuando sus señorías piensan ya en las vacaciones.