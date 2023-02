La ratita presumida está ufana

La que se ha formado en los medios con esto de que en la ley de derechos de los animales si matas a una rata que esté en tu casa te cascan 50.000 euros de multa y año y medio de cárcel. Mucho más jaleo cuando eso ya está contemplado en el Código Penal, pero se conoce que a la ministra le inspiran ternura las ratas mientras que los arácnidos e insectos varios no le gustan tanto, menos mal porque ya me veía cantándole Noche de Ronda a las cucarachas para su bienestar. Lo del bienestar lo ha ideado el Ministerio de Derechos y no sé qué más de la Agenda 2030. Me pregunto si esos son los derechos de los animales cuáles son sus deberes, los de las ratas, por ejemplo, ¿cuáles son los deberes de las ratas? Ya lo sé, las ratas tienen el deber de entrar en las casas de los humanos para hacerles compañía, teniendo en cuenta además los cuatro o cinco millones de personas que viven solas en España.

Yo vivo solo, pero desde ahora afirmo que si veo una rata en mi casa no pararé hasta liquidarla. Al flautista de Hamelin le han fastidiado el negocio, supongo que no le estará permitido llevarse a las ratas al agua para que se ahoguen, aunque sea al dulce son de la flauta. La ratita presumida se ha venido arriba, no sólo puede estar en su casa sino entrar en las demás como Pedro por su casa, no sé si a barrerlas o a comerse lo que agarre por delante, aprovechándose de la patente de corso que le han otorgado. En la casa en la que penetre puede haber okupas, que tenga cuidado con esos que sí pueden matarla porque como la casa no es de ellos no tendrán que hacer frente a los 50.000 machacantes más los barrotes. Son vulnerables y los vulnerables también heredarán la Tierra y sus casas, junto con las ratas.

La ratita presumida con el dinero que se encuentre, no barriendo, como en el cuento, sino en la casa que ocupe, podrá ir a Intimissimi y a Guess a comprarse lo que desee para complacer al ratón que la pretende, que no sé si es el ratón Pérez. No sé qué dice la ley del bienestar animal sobre el ratón Pérez, calculo que tanto él como su señora la ratita presumida y toda su prole podrán instalarse en la casa que deseen a cuerpo de Belarra.

Por mi parte, ya he dicho que rata que vea en mi territorio, rata que me cargo. Lo digo en función de mi condición de animal territorial con derecho al bienestar. El humano es territorial y más cuando encuentra un lugar de su agrado. “Partimos de la idea de que el ser humano es un animal y ni siquiera uno especial. O tan especial como puede serlo cualquier otra especie. El ser humano es un animal ético pero también es un animal territorial. La tendencia de las sociedades humanas a delimitar un territorio propio es un impulso instintivo que genera multitud de dilemas éticos” (profesor Xabier Irujo ). El dilema ético no sé si será matar o no a la intrusa, yo lo tengo claro.

No veo por qué no puedo ejercer mi derecho a librarme de intrusos y más si son roedores de los que llevaban dentro el bicho que dejó a Europa casi sin habitantes con las pestes de la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, una enfermedad que no nos abandonaría hasta el siglo XIX. Primero se creyó, como era costumbre, que se trataba de un castigo de Dios. Pero llegó el siglo XIX en el que los humanos decidieron intensificar eso de pensar por uno mismo en lugar de que te piensen.

Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas (chenopsylla cheopis), las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura.

En esto iba yo pensando para contárselo a mi pareja y cuando abrí la puerta de mi casa mi señora me pegó un tiro a bocajarro al tiempo que me gritaba: “Adiós, rata de dos patas”. Estaba oyendo la canción de Paquita la del Barrio. Casi me muero, ahora estoy ya en planta, tras una operación y la UCI, escribiendo esto. Mi mujer fue felicitada desde el gobierno y por fortuna yo puedo contarlo. Hay una rata por el hospital pero nadie se atreve a matarla, han llamado a los geos a ver qué se puede hacer.