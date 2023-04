Todo es mejorable, eso no quita para que la Semana Santa de Sevilla que he visto y oído en la calle y en los medios me haya parecido excelente. Es un gran acontecimiento de fe, esperanza, estética, arte, antropología, historia. Y me quedo corto. Está a años luz de distancia de las demás semanas de Pasión presentes en España. Es otra dimensión mucho más rica, mucho más popular que la Feria de Abril que está a la vuelta de la esquina.

La retransmisión de Canal Sur TV ha sido impecable en fondo y forma, las nuevas tecnologías de la Comunicación y el conocimiento de los periodistas la han hecho posible. Cuando ese dron de paz con cámara adherida se acercaba o se alejaba del puente de Triana sentía placer e inquietud a la vez. El placer de que mi ciudad se sentaba a mi lado en mi habitación, me llegaba caída del cielo. Inquietud por los riesgos que hemos estudiado en la universidad los que nos dedicamos a investigar la Comunicación: ojalá no se le crucen los cables a ese “bicho” y se estrelle contra la multitud. Todo salió de perlas, los periodistas especializados en Semana Santa lo bordaron con sus comentarios. Me alegro de haber tenido el honor de contar en mis clases con Charo Padilla como alumna. Sus opiniones e impresiones son equilibradas. En efecto, la Semana Santa es cuestión de emociones tanto para creyentes como para no creyentes. Y las emociones son necesarias en los momentos precisos porque forman parte esencial de la vida. Si eres creyente, reza, si no lo eres, disfruta y goza bajo el calor de las emociones que te llegan desde fuera.

La empresa municipal de transportes, Tussam, ha proyectado un anuncio utilizando como “banda sonora” la interpretación sui generis de la saeta de Antonio Machado a la que Serrat añadió una música digna de un andaluz. La saeta de don Antonio Serrat. Dos republicanos –Serrat, además, rojo de toda la vida- han aportado algo que nos trae a la memoria los versos del hermano de don Antonio, don Manuel, cuando escribió aquello tan conocido: “Hasta que el pueblo las canta,/ las coplas, coplas no son,/y cuando las canta el pueblo/,ya nadie sabe el autor./Tal es la gloria, Guillén,/de los que escriben cantares:/oír decir a la gente/ que no los ha escrito nadie./ Procura tú que tus coplas/ vayan al pueblo a parar,/ aunque dejen de ser tuyas/ para ser de los demás./ Que, al fundir el corazón/ en el alma popular,/ lo que se pierde de nombre/ se gana de eternidad”.

Don Manuel también escribió saetas, don Manuel y don Antonio se han ido. Serrat acaba de retirarse. Dentro de poco muchos no sabrán de quién es esa música que camina detrás de los pasos entonada por cornetas y tambores. Será de todos los que la escuchen, don Manuel se habrá salido con la suya, las culturas catalana y andaluza se habrán unido en una trenza de notas y palabras, demostrándole al separatismo que no es más que odio e intereses socioeconómicos. La Semana Santa de Sevilla también les da una lección a esas feministas creadoras de más odio aún. ¿Qué es esa adoración a la madre que es mecida, inundada de pétalos, adorada, llorada de alegría, esa madre que entra y sale del templo hasta que se queda en su mansión callada, esa madre que oye atentamente a sus fieles en sus oraciones? ¿No es acaso una entronización de la mujer? ¿Quién la lleva sobre sus cervicales? El hombre que así les demuestra a esos asesinos que son una simple escoria social y que la mayoría de los varones se dedica a trabajar, a hacer lo que pueda para vivir, y a mecer a la gran dama mientras suena la saeta de don Antonio Serrat.