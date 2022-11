La Sanidad está fatal

No digo yo la Sanidad, sino todo. Y no digo solo en Madrid, sino en toda España. Pero lo que hay que hundir es Madrid y la izquierda de mercadillo y pijos forrados lleva años intentándolo. No se pueden equivocar tantas personas, así que si hoy va a haber una manifestación en defensa de una sanidad pública de calidad, en la capital de España, es porque no funcionará bien. Y cuando la Sexta y Yélamo dedicaron anoche cuatro horas a machacar a la presidenta de la Comunidad, es porque algo pasa y no porque esta cadena trabaje para mantener a Sánchez en el poder cueste lo que cueste. Pero si los transportistas van a la huelga de nuevo, en el momento menos oportuno, es porque también pasa algo en ese gremio. Claro que pasa: que España es un caos más o menos controlado, aireado por unos y ocultado por otros. Me refiero a los medios de comunicación. A la derecha le interesa el caos del Gobierno, como al Gobierno le interesa el caos de la derecha. La política en España se reduce a eso: a un enfrentamiento constante entre la derecha y la izquierda, entre rojos y azules, franquistas y republicanos. Anoche en el debate de Yélamo vi algo que no es nuevo, pero que me asombró. Hablando de la Sanidad madrileña, un señor se puso a favor de Ayuso con argumentos convincentes y Yélamo y Afra Blanco se miraban como preguntándose qué había fallado, buscando con la mirada al realizador para que cortara a ese tío. La sindicalista Afra, esa tertuliana tan objetiva y admiradora de Ayuso. La cara que pone cuando algo no sale según lo pactado en ese debate de los sábados. Oiga, que usted ha venido para poner verde a la presidenta, no nos joda. Mientras, Antonio Lobato no para de leer mensajes en el móvil, seguramente de Moncloa. Ya saben lo que dijo un día en un robado el socialista Antonio Miguel Carmona: “Yo voy a las tertulias a decir lo que me dicen que digan”. Por eso se está forrando en Iberdrola, con un sueldo anual de cientos de miles de euros. Un inútil, políticamente hablando, forrándose con la corrupción de los partidos políticos, el suyo y los demás. A ver cuando a Yélamo se le ocurre un especial sobre lo podridos que están los partidos democráticos españoles. ¿O es que esos especiales son ordenados desde los mismos partidos? Pues sí. Así que no es solo la Sanidad pública lo que funciona, sino nada. Bueno, sí. Las comunidades gobernadas por la izquierda. Ahí va todo de maravilla, sobre todo la sanidad.