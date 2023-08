La santa madre de Rubiales

Lo siento, pero me ha sacudido el alma que la madre de Luis Rubiales haya empezado una huelga de hambre para protestar por el linchamiento público a su hijo. En una iglesia, además, porque la señora es muy creyente. O sea, una madre como Dios manda. Visto lo visto, lo único que merece la pena de todo este vergonzoso escándalo, es que la bata de Rubiales se haya encerrado en una parroquia para defender a su niño de la carnicería que le han montado las feministas, la izquierda de zoco y los medios de comunicación que apoyan a esta izquierda y a las feministas. La utilización política del caso Rubiales es de las cosas más vergonzosas de la democracia. Es verdad que había motivos más que sobrados para que pusieran en la calle al presidente de la Federación Española de Fútbol, por corrupción y por agarrarse los genitales delante de la reina y la princesa -por cierto, una menor- en la celebración por el éxito de la Selección Femenina de Fútbol. Esa misma noche debió de ser cesado, pero al Gobierno no le interesaba. Nunca le ha interesado echar a este hombre a la calle, entre otras razones porque es amigo de Sánchez y lo ha protegido siempre, a pesar de los escándalos. Ya no lo protege, ahora le interesa hundirlo por machista y delincuente sexual, que manda narices, sin duda buscando el voto del feminismo, porque Pedro Sánchez necesita a los partidos feministas para quedarse en la Moncloa, con Feijóo pisándole los talones.

¿Hay sobrados motivos cada día en nuestro país para que los españoles nos echemos a la calle? Muchos, pero no nos movemos. Una ley fallida del Gobierno, de Irene Montero, echa a más de cien delincuentes sexuales a la calle y no pasa nada. Llevamos decenas de mujeres asesinadas este año y no pasa nada tampoco. El manijero del fútbol español, Rubiales, le da un pico a una futbolista bajo los efectos de la euforia y se lía parda, provocando una cacería increíble del feminismo y los medios que lo promueven contra el autor del beso. Con la ley del “sí es sí”, el pico no consentido es delito sexual, lo que antes de esta polémica ley era abuso sexual. Y eso es lo que tendrá que esclarecer la Justicia, si hubo consentimiento o no de la víctima, Jenni Hermoso. Desde luego, ves el vídeo mil veces y cuesta aceptar que eso pueda ser considerado una “agresión sexual”, en el contexto donde se produjo, una celebración en la que todo se desató. Un pico entre dos personas mayores de edad que tenían buen rollo entre ellos, de ahí el beso, el apretón de ella, las risas en el vestuario, las bromas sobre una posible boda de ellos en Ibiza y la total ausencia de rechazo a la “agresión”, al menos al principio. Luego cambió de opinión y la víctima habla ahora de que se sintió “vulnerable” y “agredida”. Lo dicho: lo más decente de todo esto, es el encierro de la madre de Rubiales.