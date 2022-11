La SE 40 va como las cofradías: «Poco a poco, pararse ahí»

Si el otro día les hablaba del Metro y de la línea 2, que veremos cuando será una realidad, hoy nos toca la SE 40, no he visto cosas más lentas en todos los años que soporta este cuerpo. Según los más entendidos es el puente sobre el rio Guadalquivir en la zona de Coria, primero seria un túnel, ahora un puente y como sigan así las cosas uno, pero de barcas como el antiguo de Triana. Llevamos unos meses con el trafico restringido a camiones en el puente del quinto centenario por obras en el mismo, las obras no se donde estarán, creo que por la zona de la parte baja del puente, pero solo son tres o cuatro los que trabajan cada día ahí. Lo bueno de ello es que al quitar el paso de camiones y el tráfico es un poco más fluido y les ha sonado la flauta por casualidad. Cosas de Sevilla que nadie entiende ni comprende y que es la triste realidad. Si comparamos otra vez con la capital de este país , mientras aquí vamos poco a poco con la Se 40, allí han construido la M 50 y pronto terminaran la SE 60. Vuelvo a pedir las herramientas y tuneladoras que utilizan en Madrid, son de primera y las nuestras pierden aceite o les funciona mal el disco de embrague. Todos los medios de la capital van contando como va la historia de la construcción de esta vía, aquí un ejemplo. Hace ya tres décadas que se proyectó una nueva circunvalación para Sevilla, quince años desde que se iniciaron las primeras obras del primer tramo y sólo están en servicio menos de la mitad, exactamente 38 de los 77,6 kilómetros de esa ronda vital para descongestionar el tráfico en la capital y su área metropolitana y dar servicio a infraestructuras como el Puerto. El ritmo de la autovía es de risa, pues no llega a 3 kilómetros por año, pero nadie en Sevilla encuentra un motivo para sonreír ante un bloqueo por el que ningún partido ha dado explicaciones, a pesar de que han pasado hasta ocho ministros de distinto color político y se han enterrado más de 100 millones de euros por los cambios introducidos en el proyecto inicial .Es uno de los ejemplos de lo publicado. Seamos serios señores, el aguante y tragaderas que tenemos los sevillanos no lo tiene casi nadie en este país y eso no es lógico. Habrá que seguir con las vías creadas para la Expo de 92 donde tenemos una SE 30 que esta metida ya dentro de la ciudad y congestionada de trafico a cualquier hora del día, por no hablar de los grandes baches o socavones que se abren en el asfaltado de avenidas o calles de la capital, ¿solución?, albero de Alcalá, dura un par de día, pero se evita que algún coche termine destrozado o un motorista pierda la vida. Como ya estamos acostumbrados a todo esto, aquí paz y después de gloria, pero la vergüenza de llevar los años, muchos, esperando una segunda circunvalación solo pasa aquí.