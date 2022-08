La sed actual y la que viene

El diluvio universal debió caer a plazos, no de repente. En Sevilla nos dicen de vez en cuando que, aunque estemos muy mal de agua, tenemos para dos años de consumo. Sí, pero a base de negársela al campo que es como negárnosla a todos. Y es que, como decía aquella canción de Pablo Guerrero, tiene que llover a cántaros y esta vez no hay fondo antifranquista detrás de la letra, esta vez se puede aplicar textualmente.

He conocido en Sevilla lo que es beber agua del río hipertratada. Estaba malísima, el río era entonces la dársena pestilente que se desbloqueó en la Expo, cuando la gente le puso al puente del Cristo de la Expiración o Puente de los Toldos, otro nombre también: Puente de Los Leperos, porque primero hicimos el puente y luego pusimos el río, aquella zona eran campos deportivos hasta que llegó el agua que ahora vemos. Antes, la falta de embalses y de lluvias nos obligaron a beber un agua detestable y a no ducharnos y a que el agua dejara de salir de los grifos sobre las 20 horas en plena canícula. Beber agua del Guadalquivir es como estar en estado de guerra. Tiene que llover, tiene que llover a cántaros y lo siento por casi todos los sevillanos que huyen de la lluvia. A mí me parecerá agua bendecida por Tláloc, el dios de la lluvia de la cultura Náhuatl.

Puede que, con mucho esfuerzo, alcancemos a comprender la falta de lluvia en Sevilla pero, ¿y en Cantabria? Aquí estoy ahora y hay pueblos que dependen en un 70 por ciento del agua que le venden o le facilitan desde su propia comunidad autónoma. Aunque la región sigue siendo encantadora –esto es, sus bosques encantan- con su amplia vegetación que nos cobija en un paseo relajante, hay “calvas” amarillentas en sus montes.

Tiene que llover mucho más. La gente está como resignada pero en otras épocas en las que estuve aquí se indignaba más: dos o tres días de sol intenso (nada para nosotros, 25 o 30 grados) era motivo de preocupación y de tensión interna. Hay que mirar, sobre todo, por el ganado vacuno, por sus pastos frescos. Ante la falta de lluvia, se están sacrificando vacas lecheras y no lecheras. No me gusta hacer chistes con este grave asunto, pero las vacas lecheras de aquí a veces se convierten en unas vacas cualquiera a las que hay que apartar si no rinden lo esperado, así hay más alimento para las otras. Es la regulación que el humano lleva a cabo con su medio ambiente, espero que esto no le moleste a esa ley del maltrato animal que deben haber redactado cuatro pimporros ciudadanos ajenos al conocimiento etnológico y antropológico. Por cierto, si un perro no cumple con sus obligaciones de cuidar bien el ganado se le jubila y en paz, ¿esto es maltrato animal? ¿O supervivencia del humano? Evidentemente, lo segundo, lo que pasa es que los pardillos confunden sus fantasías con la realidad.

He paseado por las riberas de ríos con finas hileras de agua. Algunas estaban estancadas y el verdín se había instalado en ellas. Algunos saltos de agua han desaparecido. El personal confía en que en cualquier momento llegue el chaparrón y todo vuelva a la normalidad. Seguramente será así. Sin embargo, ya está aquí una vida que nos va a obligar a pasar mucho tiempo mirando a los cielos, para que llueve, para que el sol no sea tan cruel, para rezar, para morir, para sobrevivir, para intentar que esto no siga adelante por nuestra culpa sino que sea sólo por “voluntad” de la evolución de la madre naturaleza.