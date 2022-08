La semana grande de Mairena

Uno puede ser crítico con el mairenismo -con lo que queda de él-, que no es mucho, cuestionar los postulados de Antonio Mairena, incluso su calidad en determinados cantes, pero siempre he sido un enamorado del cante de este pueblo, donde viví quizá los años más felices de mi vida. Mairena es un gran pueblo, de gente noble y trabajadora, y como se canta allí no se canta en ningún sitio. No gusta el cante fácil, comercial, sino el que se hace por derecho. El mismo Antonio Mairena dejó escrito en sus memorias que gustaban mucho el Gloria y Manuel Torres, más que Chacón o Marchena. Por su cercanía con Alcalá de Guadaíra, es el pueblo donde mejor se canta por soleá, el estilo de Joaquín el de la Paula y familia, y es una localidad saetera por excelencia, con grandes intérpretes como Hornerito, el propio Mairena o su hermano Manolo, el mejor del último medio siglo, aunque se respetan otros gustos. La seguiriya gitana es un himno en Mairena, quizá por ese amor a Manuel Torres del que hablaba el maestro. Por tanto, estamos refiriéndonos a un pueblo con el cante grande en sus raíces, de extraordinaria importancia, y el Ayuntamiento se vuelca cada año para que no se apague la llama de lo jondo. Con más o menos acierto, pero no se puede negar que apuestan siempre por el festival, el concurso y la Casa del Arte Flamenco.

Hoy comienza su Semana Flamenca, con un recital del mejor cantaor que hay en la actualidad en Mairena, Manuel Castulo, al que acompañará el rinconero Manuel Herrera. Será en el Patio del Pozo, en la Casa Palacio de los Duques de Arcos, quizá el rincón andaluz más bonito e idóneo para una noche de cante jondo. Daría cualquier cosa por estar allí esta noche, porque tengo hambre de buen cante, pero no está el horno para bollos. Castulo canta los estilos duros como casi nadie, es el cantaor más honrado que conozco y cuando está a gusto y se afloja la correa, es capaz de partirle el alma al más duro de entretelas. No se adorna nunca, se pelea con el cante y siempre enseña. Poder escucharlo en el Patio del Pozo, con un público entusiasta y respetuoso, como el que se da cita en ese lugar cada año, es una auténtica experiencia, así que no se lo piensen. Habrá actos todos los días hasta el viernes, que tendrá lugar el concurso, y el sábado será el festival, la gran noche de Mairenera desde hace sesenta y un años, que no son pocos. El Festival de Cante Jondo Antonio Mairena no es ya el que era hace cuarenta años, pero sigue siendo una de las citas fundamentales del verano. Si pueden no se lo pierdan.