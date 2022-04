La Semana Santa sevillana y los pecados capitales: Envidia

Yo, que he tenido la inmensa suerte de vivir la Semana Santa sevillana desde dentro, me siento tan privilegiado como desdichado en este preciso momento. En 2022 no podrá ser y siento una envidia enorme, una envidia mala porque no la hay buena (eso solo lo dicen los que no piensan lo que dicen). Se me pasará con el tiempo, por supuesto, pero me encantaría poder pasear Sevilla viendo pasos bailando en el aire; costaleros descansando con los cuellos inflamados y como a punto de estallar, orgullosos; a las gentes de Sevilla viviendo con emoción momentos irrepetibles. Ay lo que daría yo por poder oler el aire de Sevilla durante la madrugá. Sevilla, durante la Semana Santa, es la capital del Reino de Dios. Ya sé que, en el resto de España y del mundo entero, la Semana Santa es pura devoción, puro arte sacro, pura emoción..., pero Sevilla es la capital indiscutible y el resto de lugares no dejan de ser fantásticas sucursales, franquicias deliciosas. Sevilla es más única en Semana Santa.

Solo he llorado dos veces en mi vida debido a la emoción que supone contemplar una escena extraordinaria. He asistido a óperas espléndidas, a representaciones teatrales inolvidables, a los mejores conciertos de jazz que un aficionado puede soñar, a bodas y bautizos de seres queridos; a graduaciones , juras de bandera o victorias deportivas protagonizadas por mis hijos; pero nunca, en esas ocasiones, he llorado por la emoción que sentía. El sentimiento era fuerte, poderoso, pero no me desbordó. Sin embargo, viendo pasar al Cristo de la Expiación, El Cachorro, no pude contener un par de lágrimas salvajes, auténticas, densas como la sangre de la madera. La otra ocasión fue viendo dar un natural a Curro Romero a un toro colorao en la plaza de toros de las Ventas del Espíritu Santo de Madrid. Así de extrañas son las cosas. He llorado con aquello de lo que ahora me encuentro separado. No he vuelto a pisar una plaza de toros desde hace más de veinte años. Enfadado con ese mundo. No he vuelto a pisar una iglesia desde hace más de quince años salvo por causas que me han obligado. Enfadado con ese cielo. Los seres humanos somos extraños y vivimos anclados a nuestras contradicciones y nuestras rarezas.

Me gusta Sevilla y no descarto jubilarme para salir pitando camino de la capital hispalense. Ya veremos cómo se da la cosa. Y me encanta Sevilla en Semana Santa, de hecho, creo que ningún español debería perderse algo así. La experiencia de un Jueves Santo o un Domingo de Resurección es incomparable. Me gusta Sevilla y siento envidia de la mala. Se me pasará aunque de momento va a más. Y a más.