La Semana Santa y la casilla de la Iglesia

Semana Santa significa en la mayoría de las familias, descanso, tranquilidad, viajar, participar en celebraciones religiosas que hunden sus raíces en nuestra historia y cultura. Los actos litúrgicos que realizan los cristianos en estas fechas, así como las manifestaciones de religiosidad, la procesiones son un vivo ejemplo, todavía mantienen un nexo con la cultura cristiana que persiste en nuestro país; pero esto no significa que la gran mayoría de la población se identifique con ser católico y practicante. De hecho, la ruptura y el alejamiento por parte de un número no insignificante de personas de lo que se puede considerar que es la Iglesia católica cada día es más manifiesto.

La inmigración a la que siempre defenderé como una realidad de interacción social y cultural que se origina en los distintos países de procedencia por diversos motivos, pero que generalmente están vinculados a la falta de oportunidades y a los desastres políticos y económicos que se dan en los mismos, está cambiando la faz de nuestra sociedad.

La presencia de otras personas que proceden de realidades sociales y culturales diversas supone, sin lugar a ninguna duda, riqueza social, cultural y económica.

Esta realidad esta haciendo que aparezcan otras confesiones y otras maneras de vivir la religiosidad. Existe es islam, la Iglesia Ortodoxa, y las distintas ramas, iglesias y asociaciones religiosas vinculadas a Cristo como son los Evangélicos.

Si miramos a Iberoamérica nos encontramos que los movimientos evangélicos van creciendo y van teniendo un gran peso en la vida política.

Si volvemos a fijarnos en España está claro que la Iglesia Católica está perdiendo presencia y adhesiones, aunque la casilla de la “X” en la declaración de renta la sigan marcando un porcentaje bastante numeroso de la población. Esto se debe a que las personas, todavía, creemos en la vocación social de la Iglesia Católica, nos da seguridad en cómo administran los fondos y, por esta razón, aplicamos la “X” en la casilla correspondiente de la Iglesia Católica; pero también el porcentaje de los que marcan la doble “X” va creciendo. Los fines sociales son los que interesan a un número creciente de personas que cada año debemos de realizar nuestras declaraciones de renta y aquí la Iglesia Católica tiene probada solvencia.

Marcar la “X” en la casilla de la Iglesia Católica no quiere decir que la población española sea al cien por cien católica. Sería un error que la jerarquía pensará de esta manera. Como tampoco significa que la religiosidad popular de la Semana Santa conlleve a concluir que los españoles somos católicos practicantes.

El panorama religioso está cambiando en nuestro país y esto significa que los fundamentos culturales también están siendo sometidos a una gran transformación. Sin embargo, este fenómeno no debería alejarnos de los principios que el cristianismo, que ha ido evolucionando doctrinalmente en Europa, desaparecieran de nuestras vidas. La solidaridad, el compromiso, el perdón, el aceptar lo diferente, una economía responsable y la capacidad de escucha tienen que seguir marcando el devenir de nuestra historia.

Aceptar que la sociedad está cambiando es un hecho. Lo cual comporta que existen maneras diferentes de manifestar no solo la religiosidad y las creencias religiosas, sino que en las relaciones sociales y culturales hay que contemplar parámetros diferentes.

Ante esto nos hallamos ante políticos que niegan toda dimensión religiosa y tienen una fijación con los católicos. Los hay profundamente religiosos que defienden sus principios cristianos y se postulan como las salvaguardas de la religión católica. También están los moderados que procuran conciliar distintas realidades religiosas y que buscan la convivencia y la armonía de las diferentes manifestaciones existentes en nuestro país. En la moderación está el futuro porque la convivencia solamente es posible desde esta dimensión.

Las personas, independientemente de que tengamos fe o no, de que practiquemos una religiosidad o no, tendemos, en la mayoría de los casos, a no dejarnos arrastrar por los extremos religiosos ni a dejarnos influir por los extremos políticos.

Por esta razón la Semana Santa es un espacio temporal que las personas vivimos de muy diferentes formas.

En cuanto a la realidad de la Iglesia Católica que cada día está perdiendo más influencia, el problema se halla en que la Iglesia Institucional, la jerarquía, no vive en la realidad. Sigue amparándose en prácticas de poder como si siguieran teniendo el máximo poder. Ejercer la caridad y la comprensión conlleva creer, de verdad, que el servicio eclesial es apoyar con cariño y afecto a infinidad de sacerdotes, religiosos y laicos en la misión que realizan día tras día. Por esta razón el verdadero poder es el espíritu de servicio. Sin embargo, se da la circunstancia, que muchos prelados -obispos- siguen enfrascados en entender que su ministerio es gobernar ignorando a quienes son verdaderamente la Iglesia. Esto, sinceramente, es terrible porque empobrece el ministerio eclesial y hace que muchas personas vivan alejadas de la Iglesia.

Las Cofradías y las Hermandades, eje central del mantenimiento de la religiosidad de la Semana Santa saben lo que significa que los Obispos quieran controlar y mandar sobre estas entidades, de ahí la existencia de tensiones entre ambas partes. Esto no se ve en la Semana Santa, pero durante el resto del año es un hecho que no se puede obviar. Lograr someter a estas entidades que tienen un gran dinamismo eclesial y social es la obsesión de más de un Obispo y, desde luego es una gran equivocación, porque, entonces perderían el dinamismo y el carisma, y con el paso del tiempo afectaría a la organización de infinidad de procesiones durante la Semana Santa. El día que estas organizaciones se mermen, la Semana Santa dejará de estar en las calles de nuestras ciudades y pueblos.

Lo dicho, la Semana Santa es un espacio para que una buena parte de ciudadanos podamos disponer de un tiempo para organizar nuestra vida de forma diferente a la rutina que nos absorbe y nos marca el día a día. Bien harían los obispos con amar en profundidad a sus files, a sus religiosos y a sus sacerdotes y no montar persecuciones con tintes de la inquisición. El verdadero poder de la Iglesia no es otro que el servicio, la entrega y la generosidad y esto solamente se da cuando el ministerio busca el entendimiento entre las personas. Las Cofradías y las Hermandades aportan mucho y trabajan intensamente para que no se pierdan tradiciones, realizando, en muchos casos, una gran obra social.

Porque la Iglesia está compuesta por sacerdotes, religiosos y laicos buenos, entregados y generosos merece la pena seguir marcando la “X” en la casilla de la Iglesia y también, si lo deseas, en las dos casillas, en la de la Iglesia Católica y en la de “otros fines sociales”.