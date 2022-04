La Semana Santa y los pecados capitales: Avaricia

¿Somos avariciosos? Sí. ¿Dejamos de serlo durante la Cuaresma o la Pascua? No.

Una sociedad que tiene como objetivo el bienestar (que es eso que supone acumular objetos sin ton ni son, pagar fortunas por objetos inservibles, tirar toneladas de comida cada día con la que se podrían alimentar millones de personas en todo el mundo o hacer una obscena ostentación de los bienes materiales) una sociedad así, decía, está formada y soportada por avariciosos sin remedio, por la necesidad irreflexiva de poseer cosas y más cosas. Nos gustará más o menos que nos digan estas cosas aunque es lo que hay. De hecho, si no consumimos la economía parece que se resiente de forma grave y nos animan a gastar sin control para que las cosas vayan bien. Y las cosas irían mejor sin tanto despilfarro.

Si bien es cierto que en el mundo occidental intentamos tener gestos con los que poder lavar conciencias (sin entender que no existe detergente para tal cosa), la realidad es la que es. Nuestro bienestar es lo primero y lo único; si es necesario pisotear derechos ajenos, olvidar lo que molesta o mirar a otro lado, no dudamos en hacerlo. Un poco más tarde enviamos unas migajas a los damnificados y nos quedamos tan pichis. Se podría decir que la pobreza de millones de seres humanos es el espejo en el que se mira el dichoso bienestar aunque el reflejo que devuelve nadie lo quiere ver.

Toda la Cuaresma y la Pascua podrían servir para reflexionar sobre cómo ayudar a que las diferencias entre los que no tienen nada y los que tienen la necesidad de tener más de lo preciso fueran menores; pero no, sirven para otras cosas que tienen poco que ver con eso y sí con el consumo desmedido. Los pobres están condenados a serlo y a que no pensemos en ellos salvo en contadas ocasiones. Me gusta pensar que, algún día, alguien será capaz de dejar la hipocresía en un rincón para ponerse manos a la obra y tratar de acabar con tanta injusticia. Repartir de forma equitativa no debería ser una ensoñación. Soy, además, de los convencidos de que al ser humano es fácil trazarle un buen camino para que lo siga. Estamos deseando tener un mundo mejor aunque no sabemos cómo hacerlo y los poderosos no están por la labor. La rueda de la fortuna gira en el sentido equivocado porque a unos pocos le interesa. Una pena.