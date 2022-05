La Sevilla que trabaja en silencio

Nos la ha descrito con gran acierto Juan Luis Pavón en dos textos que ha publicado en este mismo diario y en otros complementarios de los dos que destaco. Hay jóvenes que trabajan en silencio, después de años de esfuerzos, y su labor trae a Sevilla tanto o más dinero que acontecimientos a los que se les da un bombo de primera línea porque atraen inversión en publicidad para los medios por captar fácilmente las emociones de las masas. Y hay una Sevilla universal que Salzburgo reconoce tal vez con mayor brillantez que la propia Sevilla. Espero que esa sea la Sevilla del futuro, que no se hable de Sevilla sólo por el calor, la Semana Santa, la Feria, el Rocío, los miarma y viva la grasia que no se pue aguantá, todo eso que quede ahí y le vaya lo mejor posible pero Sevilla tiene que ser sobre todo la de los jóvenes tecnólogos y la del turismo de calidad, y a ver si se dejan ver mucho más esos señores y señoras hispalenses que se consideran a sí mismos potentados que esto parece la ciudad del Avecrem, al final es Caixabank la que paga o Cajasol que es lo mismo.

Progresa Sevilla a pesar de esa mentalidad sevillana detenida en el tiempo. Me van a perdonar, pero no me gusta terminar de escuchar los cohetes que cierran la Feria de Abril-Mayo y al día siguiente una flauta y un tambor del Rocío, ya sé que aquí no hay más fiestas que en otros lugares pero la cabeza de millones de andaluces y de miles de sevillanos creo que están demasiado llenas de palmas y jolgorio. Me apena que un periodista de la COPE vaya a Huelva y cuente a toda España a través de las antenas de la cadena que hay trabajo en el campo (la fresa, por ejemplo) pero falta de mano de obra con el paro que hay en Andalucía y Huelva. El periodista, por no decir otra cosa que dañe la sensibilidad de sus oyentes y a los posibles inversores en publicidad, lo liquida todo con una frase neutra: “Paradojas de Huelva”.

Pavón explica: “La joven empresa sevillana de videojuegos Axes in Motion, fundada en 2014, que tiene su sede en el Polígono PISA, ha sido adquirida a finales de abril de 2022 por 55 millones de euros aportados desde la multinacional alemana Media and Games Invest, especializada en el negocio de la publicidad vinculada al ocio digital. Esos 55 millones de euros que llegan para acelerar mucho más el crecimiento global de Axes in Motion, cuya dirección y crecimiento de la plantilla de trabajadores sigue en manos de sus fundadores, Jesús Vacas y Alejandro Molina, y cuyas creaciones para jugar a las carreras, como el 'Extreme Car Driving Simulator' y otras, suman ya más de 700 millones de descargas en todo el mundo, son mucho más dinero que lo gastado por los seguidores alemanes del Eintracht Frankfurt en la ciudad con motivo de la final de la Europa League futbolera”.

Ése es el camino. No es incompatible con el ocio y la religiosidad. Sin embargo, o lo tomamos o nos quedamos en el camino... del Rocío, calculando cuánta gente irá este año para que se dejen el dinero en negocios cortoplacistas y sometidos a más peligros que los derivados de la tecnología.

Faltan ahora algunas cosas para la Sevilla que deseo: uno, formación humanística para sus impulsores porque están en una ciudad de máxima altura histórica. Dos, que estos jóvenes empresarios se organicen y vayan introduciéndose con fuerza en las actuales organizaciones empresariales y se lleve a cabo un relevo generacional de acuerdo con los tiempos; un relevo que, a su vez, contenga una mentalidad siglo XXI. Esto significa, por ejemplo, que lo que se decida en la sala de reuniones de la empresa no se cambie con unas cervezas de por medio, ya estoy harto de que en Sevilla para lograr algo haya que beberse no sé cuántas cervecitas más otras algarabías y relaciones públicas de compromiso. El trabajo es el trabajo y el ocio el ocio. Tres, que los nuevos empresarios procuren no caer en la trampa del frenesí inmaduro del mercado, ése que roba relaciones con las personas que uno quiere y te convierte en un ser estresado, enfermo, tal vez con cierto emprendimiento se gane el cuerpo pero se pierda el alma. ¿Para qué queremos una Sevilla y un mundo así? Eso no significa que la alternativa sea las cervecitas por doquier y tachar de raro al que no entre por la grasia sevillana que, de verdad, ignoro, en este tema, dónde está.