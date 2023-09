La soledad de nuestros mayores es un problema que tenemos que solucionar

Una iniciativa que nos parece muy acertada, tener una actividad para nuestros mayores es fundamental en esta sociedad donde vivimos. Alguien dijo que se puede sentir muy sola una persona , aunque este rodeada de gente. Quince actividades diferentes proponen el Programa de Mayores que organiza cada año el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Esta edición, que comienza la primera semana de octubre, tiene como eje la lucha contra la soledad no deseada. Quienes deseen inscribirse en alguno pueden hacerlo en esta dirección de correo electrónico bienestar.social@mairenadelaljarafe.org, o de manera presencial en los centros municipales de personas mayores .En otras ediciones el número de persona fue muy elevado y este que comienza el próximo mes estoy seguro de que también la participación será muy importante. Son muchos mayores los que llevan preguntando por estas actividades desde hace algún tiempo. Para el primer trimestre están previstos los talleres de entrenamiento de la memoria, risoterapia, educación vial, rutinas de actividad física y atención comunitaria en colaboración con el Distrito Sanitario Aljarafe. A partir de navidad se abrirán las inscripciones en otros, desde uso de teléfonos móviles, visitas culturales, educación ambiental, etc. Las quince actividades propuestas, como acostumbra a ocurrir, aumentarán en algunas más a medida que avance el curso. He tenido la oportunidad de hablar con algunos mayores de Mairena que ya son veteranos en esta experiencia y los comentarios son muy interesantes a la hora de narrar como les cambia la calidad de su vida, levantarse cada mañana y tener una actividad en compañía de otras personas , se convierte en un revulsivo para estas personas. En breve el Gobierno local, que dirige Antonio Conde, los presentará en los tres centros municipales de mayores de la localidad. Ya el año pasado se consiguió que todas las plazas disponibles quedaran cubiertas, al punto de que hubo que ampliar algunas. Luchar contra la soledad no deseada es un eje que unirá al programa de mayores durante cuatro años a partir de éste. Para estos objetivos también sirve de soporte la Agenda 2030, que ofrece grandes posibilidades para promover los derechos humanos de las personas mayores, y permite una guía para diseñar las acciones específicas adecuadas. Esta iniciativa que se puso en marcha en este ayuntamiento esta siendo todo un éxito, seria muy interesante que otros pueblos de nuestra provincia lo pongan en marcha y notaran como cambia la forma de ser de los mayores que algunos esta actividad les cambiara la vida a todos.