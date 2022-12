La soledad es el futuro

Adoro la soledad. Ayer, Ana Samboal, de Trece, trató en su estupendo programa de los fines de semana el tema de la soledad de los españoles, dando un dato aparentemente escalofriante: más de cinco millones de personas vivimos solos en nuestro país, la mitad, de más de sesenta y cinco años. Era solo un niño cuando me di cuenta de que me gustaba la soledad y solía irme solo al campo, subirme a un olivo o tenderme en un cerro para llevarme horas mirando las nubes. Alguien que quiso hacerme daño me llamó un día “asocial”, cuyo significado es el siguiente: “persona que no se integra en la sociedad y no sigue las normas y convenciones sociales”. Estoy lejos de ser un asocial, porque trabajo para la sociedad, veo personas a diario y suelo ir a peñas, teatros, cines y romerías. Desayuno todos los días en bares de la Puebla del Río o Coria, hago la compra cada dos o tres días y suelo almorzar de tarde en tarde en restaurantes de mi gusto como La Truja, de Palomares, o El Manriqueño, de Colina. Pero cuando regreso a casa y me reciben mis mascotas como si llevaran siglos sin verme, soy el más feliz del mundo. En casa tengo todo lo que necesito para trabajar, vivir y descansar. Tengo más de dos mil libros, un millón de horas de flamenco y adoro la cocina, mi otra gran pasión, después de la de escribir. Y guiso todos los días, aunque sean unas papas a lo pobre.

A veces me siento en el porche de casa y me llevo mucho tiempo mirando los pinos, sus verdes y frondosas copas, donde las tórtolas se aman en una libertad que tiene su propia música, la del campo. ¿Acaso es un delito querer vivir solo? Es que anoche, en el citado programa, se habló de la soledad como de un drama. En la tertulia había distinguidos sicólogos y siquiatras, que dijeron de todo menos que la soledad no es estar solo, sino sin nadie a tu vera. Nadie está absolutamente solo, como una piedra en el fondo de un río, si tiene la capacidad de pensar, soñar despierto y hablar consigo mismo. La sociedad no debería considerar la soledad como si fuera una desgracia o una enfermedad, porque si hoy somos cinco millones de solitarios, dentro de diez años serán o seremos ocho. Los que diseñan el futuro han decidido que sea así, que los seres humanos acabemos huyendo de nosotros mismos, encerrándonos en burbujas, pero consumiendo y pagando impuestos, cada día más. Dentro de cincuenta años o menos lo tendremos todo en el móvil y viviremos con un robot los que no queramos vivir en compañía humana. El robot nos guisará, nos curará cuando estemos enfermos, nos desahogará cuando necesitemos fornicar, hará la compra y lavará nuestra ropa, votará por nosotros y nos matará sin piedad cuando se lo ordene el gran Jefe. La soledad es el futuro.