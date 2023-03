La tara de los programas de mano

El Consejo fue previsor a la hora de meterle mano a la Semana Santa, pero como siempre, tarda un mundo en mandar los horarios oficiales a los medios para que éstos puedan hacer sus programas de mano. Algunos pudieron hacerse con los horarios el mismo sábado por la tarde. Tengan en cuenta que hay muchas empresas que ya han empezado a repartirlos este fin de semana aprovechando el pregón.

Hace unos días, el Consejo tuvo que rectificar un horario, que era el de la entrada del Señor de la Sentencia el Sábado Santo. Los horarios de los chicos de la calle San Gregorio ponía que el paso de cristo macareno entraba a las 23:15. La realidad es que será, como mínimo, una hora más tarde.

Pero no sólo salió con este error; el mismo día del Cabildo de Toma de Horas, las hermandades que se quisieron llevar una copia de los horarios, vieron que el paso de las Cigarreras, para el Santo Entierro Grande, tenía el mismo recorrido que Redención.

Sabemos que son errores tontos, que no tendrían importancia si estos horarios saliesen en enero, como ocurre en otras ciudades, pero estos fallos no pueden darse a dos semanas de la Semana Santa porque hay muchas empresas que necesitan estos programas de mano para cuadrar sus cuentas.

El baile de Sopeña

Salió el lunes un vídeo privado del hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, pasándoselo bien con el grupo joven de su hermandad, bailando a los sones de una marcha y cubata en mano y, como no, las hordas de rancios han criticado que este hombre se lo pase bien.

Se podrá criticar a Sopeña por su gestión al frente de la hermandad, pero no por esto. En un almuerzo de hermandad el fin es congraciar y pasárselo bien; para rezar están los cultos.

Al primero que hay que criticar es al que publica el vídeo. Normalmente, este tipo de actos se suelen hacer desde cuentas anónimas, no vaya a ser que le den un sustito en la calle. Algún día hablaremos del matrimonio que se esconde detrás de dos cuentas anónimas que son de las que más caña dan.

El paño de la Verónica

Parto de la base de que no tengo ni idea de arte, ni he estudiado historia del arte ni nada. Sé lo que me gusta y lo que no y el paño de la Verónica me parece horroroso.

Ahora saldrán los tramos de titulados a criticarme, pero esto es como la comida: no hace falta tener un título para decir si me gusta o no.

El paño puede estar hecho magistralmente siguiendo todos los principios artísticos de los manuales, pero por eso no deja de parecerme feo.

Se dice

Que en la Iglesia de San Gonzalo han adelantado la misa de Pascua a las 22 horas para que dé tiempo de sobra a desmontar los bancos y que esto no suponga retraso alguno para la entrada del Soberano.

Que el Pregón de Enrique Casellas va a ser un auténtico exitazo. Y si el Consejo ha afinado el oído esta Cuaresma, ha habido dos pregones sublimes tanto en su dicción como en su escritura, y cada uno en un extremo de la ciudad. Menudos los versos que se recitaron por San Gil hace unas semanas y los que se dijeron en Santa Ana el otro día. De ahí pueden salir buenas quinielas.

Más de San Gonzalo: que retraso gordo el del viernes en la mudá del palio, porque algún vecino del Barrio León quitó los carteles del CECOP para que no se aparcase, y al final, cerca de la media noche, llegó la Policía Local con la grúa para retirar todos los coches de la calle Nuestra Señora de la Salud. Diego Ramos va a tener que plantear que los carteles no se pongan con simples bridas que cualquiera pueda quitar.

Que, como ya adelantamos semanas atrás, en la Macarena han sido elegidos los hermanos que saldrán en el Santo Entierro Grande. Hablan ahora de hermanos antiguos, claro, antiguos pero que hayan sido miembros de junta. Y toma nota: el capitán de los armaos, Fernando Vaz, sale de nazareno el Sábado Santo.

Que en el Santo Entierro andan buscando una reliquia de San Fernando para que un sacerdote, seminarista o acólito la porte, al estilo del Lignum Crucis de la Vera+Cruz. Claro, si la procesión general sale por el 775 aniversario de la recristianización de Sevilla, el Santo Rey debe estar de algún modo, a pesar de que el paso de la Redención lleva una reliquia, ya que San Fernando es titular de dicha hermandad. La reliquia que porte un cofrade a mano podría ser finalmente la de un municipio muy “nazareno”.

Que la Iglesia de Santiago se ha vuelto muy rociera. Miras la fachada y se ha quedado más blanca que la del santuario de la propia aldea del Rocío. Ojalá la pinten como antes, aunque sea después ya de Semana Santa.