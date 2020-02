La Tasa Tobin

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará la compra de acciones de grandes empresas españolas. Con este nuevo impuesto espera recaudar 850 millones de euros.



Este proyecto de ley ya fue aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2019 y estos son algunos puntos a destacar del texto de la ley tal y como se aprobó en su día y que aparentemente no habrá modificaciones.



El impuesto gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.



El Ministerio de Hacienda publicará anualmente, antes del 31 de diciembre, la relación de empresas cuyas acciones están sujetas al impuesto cada año y que serán las que superen los 1.000 millones de capitalización a 1 de diciembre del año anterior.



El intermediario financiero será el encargado de liquidar el impuesto, con independencia de si actúa por cuenta propia o de terceros y sin tener en cuenta la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.



La base imponible del impuesto es el importe de la contraprestación, sin incluir otros gastos asociados.



No estarán sujetas al impuesto las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal.



Es indudable que este nuevo impuesto nos afecta a todos los ciudadanos que tenemos un plan de pensiones, un fondo de inversión o algunas acciones. Aunque el intermediario financiero va a ser el encargado de liquidar el impuesto, repercutirá su coste en el cliente y como consecuencia de ello nuestro plan de pensiones o nuestro fondo de inversión tendrán un menor valor.



Contrasta esta situación en nuestro país con una propuesta de La Casa Blanca en la que se estaría considerando formas de incentivar a los hogares estadounidenses a invertir en el mercado de valores, según ha publicado CNBC.



Este medio cita fuentes de la Administración Trump, e indica que “la propuesta, que forma parte del próximo paquete de recortes de impuestos que está considerando la Casa Blanca, dejaría libre de impuestos un porcentaje de los ingresos familiares si éstos se invierten en Bolsa”.



Aunque la noticia no ha sido confirmada por la administración Trump, Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, ha comentado a CNBC que una propuesta que se está estudiando es crear cuentas de ahorro universales, que combinarían los ahorros para la jubilación, la educación y la atención médica en un solo vehículo en el que las ganancias de capital no estarían sujetas a impuestos.



