La ultraderecha, claro, es lógico

En Francia ha vencido mi partido, el de la abstención que, en parte, también puede llamársele el del miedo. Catorce millones de franceses se han quedado en casa y a eso hay que sumar los votos en blanco. Las elecciones son legales pero, con los números y otros datos en la mano, ¿a quien representa Macron, exactamente? Buena parte de sus votantes proceden de la izquierda que han preferido votar a un hombre de la banca antes que a Le Pen, no sea que Le Pen implante la dictadura, ¿de quién? Que yo sepa, la ultraderecha siempre implanta la dictadura del capital y esa ya la tiene implantada Macron, en versión sutil. Quién nos iba a decir que, en Francia, el país de la Libertad, Igualdad, Fraternidad, del siglo XVIII, el duelo electoral de 2022 iba a ser entre la derecha y la derecha más a la derecha. Alucinante, ¿qué hemos aprendido en tres siglos?

Por si a alguien le cabía duda sobre el carácter natural no solidario ni social sino egoísta del ser humano, ahí tienen ustedes los frutos de darle al “rey de la naturaleza y de la Creación”, mando en plaza absoluto. En Francia han crecido los enanos, dicho sea con todo respeto a estas personas de menor tamaño físico, que no intelectual. Como el comunismo ya no vigila ni apunta con misiles, la inevitable globalización muestra con suma visibilidad sus efectos perversos en Francia, ¡qué no ocurrirá en lugares del planeta a los que ni cuenta les echamos! Si es que nos fracasa todo, por ahora: el comunismo, la socialdemocracia, el mercado globalizador, el fascismo...

Los medios servosistema estaban ayer muy contentos. A pesar del bajón desde el 66% de 2017 al 58,5% de ahora, Macron ha ganado a los antisistema con la abstención más alta en veinte años, el 25%. Fue una gran victoria para el europeísmo, si bien no hay que confiarse, afirmaban los medios cómplices de la actual globalización. ¿Qué es eso del europeísmo? ¿Qué es eso de los antisistema? ¿Acaso el europeísmo posee marca de origen? ¿Sólo hay un europeísmo y los demás que piensen otra cosa a callar o son antisistema? ¿Le Pen y Abascal son antisistema? No me hagan reír, antisistema eran Marx y Lenin o Castro, ni siquiera Hitler era antisistema sino que protegía de los comunistas a los que mandan en el sistema y diversas empresas alemanas de los tiempos del Führer colaboraban con las multinacionales estadounidenses en tierras alemanas. En todo caso habrá que decir que hay dos o más derechas capitalistas con varias Europas en la cabeza.

Eldiario.es trataba de acojonarnos una vez más desarrollando la maldad de Vox. Dios mío, que pase de mí este cáliz, el llanto y rechinar de dientes puede llegar si votamos a Vox. Yo no lo voy a votar, desde luego, no porque me lo diga un diario “progresista” o “no progresista” sino porque me lo dije yo antes incluso de que llegara Vox. Ahora bien, ¿qué me propone Eldiario.es a cambio? ¿Qué propone Macron a cambio de que no voten a Le Pen? Macron se postula él mismo como salida y Eldiario.es supongo que propone al PSOE con o sin sus aliados. ¿Esta gente está de broma? A Macron muchos lo han votado por miedo, tapándose la nariz, y lo que es en España no se puede votar a una izquierda que impulsa la parálisis del conocimiento, como se observa en sus planes de estudios, y que lleva desde 1989 perdiendo el tiempo, debatiendo, luchando entre ella e inserta en el mismo sistema al que afirma combatir.

Señoras y señores, hay necesidades básicas que millones de seres humanos prefieren antes de poder elegir entre huevo duro (la derecha conspicua) o huevo pasado por agua (la derecha sonriente socialdemócrata o los verdes, amigos de los animales y demás ocurrencias de burguesitos acomodados): techo asequible y adecuado -no hacen falta grandes chalets-, trabajo digno, seguridad, señas de identidad, ilusiones realizables, no fantasiosas. Y como la izquierda está debatiendo ha llegado la derecha de la derecha a hablar del tema. O Macron y otros toman buena nota o el baile acaba de empezar.