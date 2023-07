Ya le advertí Doña Concha que esto era “carne de titular”... Nuestros mayores son fuentes tan inagotables como sorpresivas de sabiduría e ingenio, tal cual es usted Doña Concha. “¿Quién será esta buena mujer?” te estarás preguntando, resolveré tu duda en un instante... Tuve la oportunidad de conocerla hace unos días en las rebajas, cuando me convertí en su espontánea “personal shopper”. Mientras nos divertíamos buceando en los entresijos del “universo de la moda”, disfrutando de los diversos colores y texturas, le comenté: “¡estos pantalones son fantásticos, lavar y poner, no se arrugan!”, ella me respondió, entre risas y ternura:

- ¡No como yo, chiquilla!

Admito que solté alguna carcajada ante su ocurrencia y, con simpática diligencia, apuntó:

- Pero no estoy mal “pá” 84 primaveras.

Asentí con admiración y ésta no hizo sino aumentar, cuando sentenció...

- ¿Sabes? ¡La vejez es un fraude!

Ahí captó toda mi atención...

- ¿Por qué dice usted eso? - quise saber-.

- Porque yo no me siento vieja, te arrugas, sí, bueno, vale... Pero eso no significa nada. Recuerda lo que te digo, la vejez es un fraude.

Finalmente Doña Concha se fue, llevando consigo los pantalones que le recomendé y me hizo reflexionar... Aquella elegante y divertida mujer, con sus 84 primaveras, demostró una maravillosa inteligencia emocional al tomarse con humor un tema tan trascendental como el paso del tiempo... La vejez es un fraude... Aquella sentencia resonaba en mi cabeza... ¿Querría decir que la vejez está vieja? esto es, que el concepto tradicional del envejecimiento está obsoleto, que la idea de abuelita en su mecedora que te habría dibujado cualquier niño, ya está pasada de moda... Estoy convencida de que si le hubiésemos pedido a Doña Concha que se dibujase a sí misma lo hubiese hecho a lo “Dora la exploradora”, viviendo algún tipo de aventura...

Al final, lo que determina tu edad es tu sentido, tu sensibilidad, tu nivel de actividad, tu trato hacia los demás... Una pista: el cariño siempre rejuvenece...