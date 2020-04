La vida vencerá al coronavirus

La mejor noticia de todas llega, una y otra vez, desde las maternidades españolas, desde todos aquellos lugares en los que nace un crío. Todos los días. Por ejemplo, Iván ha nacido en Valcuende, una pequeña pedanía de Valderrueda (León). Eran cuatro habitantes y ya son cinco. Hacía 64 años que no nacía un niño allí. A mí esto me emociona. El llanto de un niño no puede compararse con ninguna otra cosa si lo que buscamos es la alegría que representa estar vivo.

La vida se abre camino y nada puede detener su avance. Sea como sea que acabe esta crisis que estamos sufriendo, la vida seguirá imponiéndose a cualquier otra cosa, vencerá a cualquier ser microscópico por letal que sea, seguirá apareciendo como un milagro de perfección inigualable. Ni los miles y miles de muertos que tenemos que llorar a diario, ni la agónica espera hasta que llegue una vacuna, ni la segunda oleada de contagios tan temida como casi segura, podrán detener que miles de niños nazcan en el mundo. Tampoco que los que ya estábamos por aquí resistamos defendiéndonos como gato panza arriba.

Las bajas que vamos contando y llorando serán una cifra que aparecerá en los libros que narren esta pandemia dentro de unos años. El dolor que sentimos ahora se habrá convertido en curiosidad, en estadísticas o en motivo de discusión científica. Tal y como nosotros leemos libros que hablan de la gripe española, otros leerán la historia de cómo se pulsó el botón de pausa en el mundo a principio del siglo XXI obligados por la Covid-19. Y lo importante es que habrá personas que puedan leer lo que pasó, recordar aquello que paralizó el mundo entero y evitar que la historia se repita dentro de 100 años.

Siempre fue así, siempre los llantos de los recién nacidos sustituyeron a los llantos lastimosos de los mayores.

Bienvenido, Iván. Bienvenidos, todos.