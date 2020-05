La vieja normalidad

Avanzamos, dice el gobierno y desdice una parte de la oposición, hacia la nueva normalidad. El concepto da yuyu porque el sintagma encierra en sí mismo una paradoja. Si algo fuera absolutamente normal, como siempre, como ha sido de toda la vida, no necesitaría el adjetivo de “nuevo”. Si es verdaderamente nuevo, es porque tan normal no es. Es decir, que avanzamos hacia una normalidad impuesta, rara, extraña, sobrevenida que, por lo tanto, no es muy normal. Esto tenemos que interiorizarlo si aspiramos a seguir viviendo con ciertas garantías. Y va a ser así a nivel planetario, no de barrio o de país, como siguen queriéndonos hacer ver esos profesionales de convertir la patria de todos en un eslogan propagandístico de sus ideales tan privados.

Ayer asistimos en muchas ciudades a una absurda fiesta sin nada que celebrar, aunque algunos encontraran semejanzas con la final de no sé qué copa de fútbol. Es decir, que la fiestuqui que se montaron los de la caravana en contra de que este gobierno siga gobernando buscaba en el fondo convertir en normal lo que no es normal, hacer como que no pasa nada y que lo único que falla es la mala gestión de un gobierno que siempre llega demasiado tarde o demasiado temprano a todo y no se deja asesorar por los verdaderos entendidos de la cosa, que debe ser esa gente normal que abandera un fin de esta crisis por las bravas, echando al gobierno y abriendo los chiringuitos de las playas para que rebose la normalidad.

En rigor, se trata de aquella vieja normalidad resucitada en la que las calles se infectan de fascismo con el brazo en alto y todo es supernormal. Normalísimo.

Tan normal, tan vetustamente normal, como el cachondeo en el que han devenido las comparecencias de uno de los científicos más prestigiosos a nivel mundial en pandemias como la que sufrimos. No ha habido un personaje público en la historia democrática de nuestro país que, sin ser un cargo político como tal, haya tenido que aguantar más preguntas y consideraciones absurdas en tan poco tiempo que Fernando Simón. Un día de estos se va al carajo o nos manda al mismo sitio. Gracias a que sigue dudando, continúa ahí. Y todo sigue apuntando, entretanto, a una nueva normalidad, que en realidad es viejísima: esa de que los ignorantes hablen mucho y quienes saben hagan ostentación de la prudencia, por sí mismo y por nosotros. Es un clásico español.