La vivienda «toca techo»

Otra vez la vivienda “ha tocado techo”. Otra vez las inmobiliarias y los portales de internet intentan hacer ver que el frenazo a la construcción es menor de lo que es y que eso no afectará a los precios que, según ellos, continuarán subiendo. Ilusiones interesadas para que la gente no espere a una natural bajada de precios, como a si los actuales se pudieran vender, cuando ya los mal llamados “inversores” han visto la imposibilidad de continuar obteniendo beneficio de “darle el pase” a la vivienda, como han titulado a su compra para posterior venta, misión imposible porque no hay compradores finales, es decir aquellos que las pudieran comprar para habitarlas, porque es imposible pagarlas a los precios que han alcanzado. Es más justo decir a los precios a que las han puesto la avaricia y la especulación.

Las ilusiones y los efectos negativos que produce la ambición; porque en este sector de negocio al parecer la ganancia no está en vender más, como en el refrán, sino en vender menos, pero más caro. Además —festejan— si se detiene la venta de obra nueva siempre quedará la de vivienda usada. Torpe miopía propia de espíritus egoístas pero pésimos comerciales. Hacen falta en España medio millón de viviendas. En Andalucía faltan más de doscientas mil. En Sevilla más de sesenta mil. Sin embargo en Andalucía hay más de quinientas mil vacías, en Sevilla más de ciento veinte mil. ¿Cómo es posible tal desfase, tal contradicción? Lo que más beneficio podría reportar a los compra-venta sería la disposición de ese número de viviendas para las familias y las personas necesitadas de ellas. El ejercicio de llenar el ojo antes que la cartera o la cuenta bancaria es un ejercicio negativo para la manutención, para el fortalecimiento, para todo.

Ante la debacle de la construcción de viviendas debido a que sus precios sólo pueden ser soportados por la especulación, pero ya ni siquiera son rentables para especular, el llamado mercado de la vivienda se aferra a la de segunda mano. Pero para empezar la vivienda no debe ser un mercado, no debe obedecer a esas leyes porque es una necesidad. Una necesidad perentoria. En segundo lugar ¿qué motivo hay para que la vivienda de segunda, tercera o cuarta mano, siga elevando su valor a pesar de su vejez y obsolescencia? Cualquier artículo, incluso una joya, pierde al menos la mitad de su valor al día siguiente de haber sido comprado, pero de forma ridícula, injusta e inexplicable la vivienda sube su valor más cuanto más antigüedad tenga. Pero los ladrillos también envejecen, y las mezclas se gastan. Y aparecen desconchados y grietas. En definitiva: se deterioran.

Hacen falta leyes para regular el mercado de la vivienda, que no puede seguir guiándose por la “ley del lejano oeste”. Pero Feijoo se niega a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades regidas por el PP. Como se ha negado a subir los salarios, al impuesto a las grandes fortunas, a la “excepción ibérica”, a topar el precio de la luz, o incluso los precios de los alimentos. ¿Serán para él esas las leyes ·no queridas· por los españoles y por eso amenaza con derogarlas si pudiera? Entonces qué poquitos españoles hay según el PP. Cuando dice “España” ¿a quién se refiere? Según Feijoo y el resto de ayuseros, eso sería “bolivariano”. Sin embargo se está haciendo en Alemania, en Suiza, incluso en Estados Unidos, países muy alejados de merecer ese adjetivo calificativo. Menos mal que no va a ganar, porque habría que ver si no estaría dispuesto también hasta a reponer el “impuesto al sol” y aplicar con rigidez la ley mordaza.

Lo peor es que para poner precio a la vivienda usada se maneja una palabra mágica: tasación. ¿Es científico comprobar los precios impuestos por propietarios e inmobiliarias en una zona para sobre ello aplicar valorar a una propiedad? ¿Eso es tasación? Pues, sí. Eso es “tasar”. La operación menos científica y menos fiable que pueda existir, pero se maneja para justificar e imponer esos altos precios que alejan a la inmensa mayoría del disfrute de algo tan elemental como una vivienda. En consecuencia y a tenor de su forma de votar y de sus declaraciones, si Feijoo alguna vez fuera presidente del gobierno, muchos miles de españoles —que por tanto para él no formarán parte de “su” España— tendrían que volver a crear barrios de chabolas en torno a las ciudades.