Lágrimas por el técnico Andrés Caro

Seguramente no le van a poner una calle en su pueblo, Tomares, porque no era famoso, ni creo que la prensa se vaya a ocupar mucho de él como un gran profesional de Canal Sur Radio que fue hasta el pasado jueves, que murió con solo 53 años. Todo el fin de semana he estado recodando cuando llegó a Radio Alfjarafe, en 1885, para ser el control de mi programa de flamenco, El duende y el tárab. Era aún adolescente y le gustaba el mundo de la radio. El flamenco no, aunque acabó gustándole bastante. Era de una familia humilde de Tomares, un chaval de una calidad inmensa como persona y listo para el trabajo. Radio Aljarafe, la emisora municipal de este pueblo del Aljarafe sevillano, era como una escuela de periodistas y técnicos de radio. Con Andrés Caro llegó otro chaval de Tomares, Manolo Rubio, que también acabó en Canal Sur, como tantos otros de esta humilde emisora. Andrés no tenía nunca pereza para el trabajo y le encantaba grabar festivales de flamenco para darlos luego en mi programa, de dos horas diarias. Cuando llegaba el verano cogíamos el Revox y recorríamos los pueblos de Sevilla. En invierno, las peñas flamencas, donde era muy conocido y apreciado. Destacaba por su creatividad. Solo tenías que darle una idea de lo que querías para que enseguida se pusiera manos a la obra, siempre con enorme amabilidad y sin pedir nada a cambio. Hicimos grandes cosas, como un maratón radiofónico de doce horas, de flamenco, algo que no se había hecho nunca en la radio, y entre él y Manolo Rubio se encargaron de que todo saliera bordado, a pesar de las improvisaciones, que por otra parte le gustaban a Andrés. Un día me dijo que iba a hacer las pruebas de técnico para RTVA, las oposiciones, en Jerez de la Frontera, y en 1989 abandonó Radio Aljarafe. De Jerez pasó a Sevilla, llegando a estar en el equipo de FlamencoRadio. com, con Paco Sánchez, y con Manuel Curao en su programa diario. He echado muchas lágrimas todo el fin de semana porque por encima de su calidad como profesional, que era indudable, estaba una persona sin parangón, buena, generosa y servicial. He recordado vivencias de años, buenos y malos ratos, y, sobre todo, su mala suerte en algunos aspectos de la vida. Jamás le olvidaré y espero que volvamos a tener la oportunidad de vernos de nuevo algún día, en la vida que sea, para decirle que la vida merece la pena si se llega a conocer a personas y profesionales como él. Descanse en paz.