Larga vida a las librerías.

De las librerías de mi infancia apenas quedan testimonios en pie. Una de ellas se ubicaba en la calle Santa Cecilia y se llamaba El Estudiante. Allí adquirí algunos de mis libros de texto, que luego forrábamos en las calurosas tardes de primeros de septiembre con plástico transparente, ‘fixo’ y muchas dosis de paciencia. También me hice con algunos clásicos imprescindibles en la Librería Triana ubicada en Condes de Bustillo y de cuyo fundador guardo un grato recuerdo —aún conservo una edición de 1971 de «El conde Lucanor» que nos mandaron leer en séptimo de EGB y con la que descubrí el castellano antiguo—. Y más tarde, alcanzada ya la adolescencia, mi librería de referencia pasó a ser Beta República, que se alzaba en el barrio de Los Remedios, y donde trabajaba uno de los mejores profesionales del libro que he conocido jamás: José Manuel Tirado. Casualmente el destino le ha devuelto, varias décadas después, al barrio donde le conocí para ponerse al frente de Verbo, en la concurrida calle Asunción. Muy cerca de este negocio se encuentra Palas, donde el espacio parece multiplicarse para acoger cada novedad; Baobab, cuyos responsables «envuelven» la literatura infantil y juvenil como pocos; y mi querida Botica de Lectores, donde Maru y Rafa Rodríguez consiguen que me sienta como en casa, lo mismo que Miguel Ángel Neva, en la tienda homónima de República Argentina —valiente trío de valientes—.

No queda rastro de El Giraldillo, la librería de los filólogos, historiadores y estudiantes de Derecho, donde tantos estudiantes nos dejábamos la paga para adquirir los títulos de de los que luego nos examinábamos en la Fábrica de Tabacos —y alguna que otra joya de saldo—. Tampoco existe Vértice, el paraíso de los manuales de idiomas de la calle San Fernando; Antonio Machado, la librería de Alfonso Guerra que deslumbraba cerca de la plaza del Salvador; y la inolvidable Céfiro, donde Luis Salas y Eduardo Baraja impartían lecciones de buen gusto y educación.

Recaredo no es la misma sin la grandiosa MAYMEN, y Sagasta, la Gavidia, San Pablo o la Avenida son menos «cultas» sin sus respectivas Beta. Gracias que el Teatro Imperial, ese oasis intelectual de la eterna calle Sierpes, renació de sus cenizas como un milagro; como lo hizo en 1973 el crucificado trianero al que los Carneado rezan entre anaqueles repletos de páginas sobre nuestras cofradías.

Y aunque el Padre Horacio Solís ya no puede bendecirnos con su carisma paulino, y Pablo Borrallo no organiza firmas multitudinarias como las de antaño, la librería San Pablo resiste cerca del Mercantil con mi admirada Rocío en primera línea, y Juan Antonio Carrera —y otros ángeles custodios— siempre en la retaguardia. También continúa dando guerra, tras cumplir medio siglo de vida, la legendaria Reguera; lo mismo que Yerma, Rayuela, Padilla, Tarsis, Nuño, El Gusanito Lector, La Isla de Siltolá, Librería de Ultramar, Caótica, La Jerónima, Boteros, Casa Tomada, RM, Virgen de los Reyes, Entre Líneas, El Oso y su Libro o Panella. Y muchas otras librerías que me dejo en el tintero y que se suman a proyectos imberbes como Fabulando. Mención aparte merecen la Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés y esos otros negocios «librescos» que batallan en múltiples rincones de la ciudad y son dignos de todos los elogios.

A todos sus responsables les pido que resistan, protesten y exijan ayudas y comprensión. Pero que jamás se rindan. Que no echen más cerrojos ni ensombrezcan nuestra cultura y nuestros corazones con su marcha.

Y a los lectores les ruego que les ayuden. Que un libro es el mejor regalo, y la lectura una inversión a corto y largo plazo.

Vivan los libreros de Sevilla, España y el mundo.

Vivan los lectores que los mantienen en activo.

Larga vida a las librerías.