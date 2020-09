¡Largo de Madrid, Largo!

Para aplicar la ley de Memoria Histórica, Madrid va a dejar sin calles a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, dos históricos socialistas. El primero fue quien dijo que “socialismo y democracia son incompatibles”. Un personaje. Va a doler la cabeza en el PSOE, porque este partido tiene una historia como para no removerla mucho. Tanto escarbar en la Historia y al final los españoles de ahora van a saber cosas que a un partido como este, gobernando actualmente, no le interesa nada. Pero como hay que saber, sepámoslo todo, que diría el otro. No solo lo relacionado con la Guerra Civil de 1936, sino todo. Sentemos a España en el banquillo de los acusados. Total, como no tenemos problemas y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo ayer mismo que salvados estos meses, hasta enero, comenzaremos la recuperación, pues viva el vino. Mientras se siga hablando de Franco y Largo Caballero, el Lenin español, colarán mensajes como el de la ministra. Que, por cierto, es de lo mejorcito del Gobierno, aunque no tenía muy difícil brillar con luz propia entre tanta mediocridad. Venga, vale, cambiemos el callejero español antes de que ya no se puedan prorrogar más los ERTE, porque entonces nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Si nos ponemos serios con esto de quitar calles a fascistas, comunistas o socialistas, queda tela de faena, porque después habrá que continuar con los racistas, homófobos, machistas y corruptos. Estábamos que no vivíamos por el hecho de que Francisco Largo Caballero tuviera aún una calle en Madrid, la capital de España. Este político y sindicalista español fue presidente de la República durante la Guerra Civil, pero antes había sido ministro de Trabajo (1931-1933), luego tuvo su peso político y está en la historia de España. Pero como la historia de nuestro país importa ya un pimiento, lo de quitarle su nombre a una calle no va a producir mucho ruido. Era además de Madrid, del barrio de Chamberí, y las derechas le han dicho que se vaya de su tierra, de su ciudad. Principalmente Vox. ¡Largo de Madrid, Largo¡ Promotor de importantes avances sociales en la clase trabajadora, como no era muy demócrata, predicó el odio entre españoles y dio un golpe de Estado contra la República en 1934, camuflado como huelga revolucionaria, se queda sin calle en la capital de España. Menudo enfado tienen en el Partido Socialista y en la Unión General de Trabajadores. Que n se relajen mucho, que lo peor está por venir.