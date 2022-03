Cuando abro los ojos por la mañana, no me muevo de la cama hasta que mi intérprete favorito empieza a emitir sus simpáticos gorgoritos, ese fascinante agudo armonioso: «¡Ah ah ah aaaah!» (no lo leas como un grito porque así queda espantoso, si no la conoces, busca el aria de la Reina de la Noche y verás a que me refiero).

Ni el móvil, ni el reloj, ¡mi improvisado tenor es el mejor despertador! En momentos así es cuando tomas conciencia de la importante diferencia que supone empezar tu día con un mensaje positivo, algo sencillo que te invada de «buen rollo», algo que te haga sonreír y levantarte con las «pilas puestas», con «ganas de hacer» en lugar de ser un simple espectador del suceder diario...

A veces es bueno darle la vuelta a la «tortilla mental» (¡para que no se te queme!); si quieres cambiar de perspectiva y mejorar las cosas, recuerda que existe algo tan genial como las alas de Mozart.