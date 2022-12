Las audiencias marcan la tendencia: Adiós, telebasura, adiós

Si algo está claro es que las fórmulas que han funcionado durante los últimos años en las cadenas que emiten telebasura, sin parar, ya no funcionan. Sencillamente, no funciona la entrevista insultante y denigrante; no funciona el reportero pesado, invasivo o lameculos insoportable; no funciona eso de mezclar las mismas caras una y mil veces, ni lo de volver a sacar temas repugnantes para machacar a alguien. No gusta que los periodistas que se dedican a la telebasura defiendan a los compañeros hagan lo que hagan. Lo de la Operación Deluxe o la metedura de pata de Lydia Lozano con la desaparición de la hija de Albano son una vergüenza y, sin embargo, ni se rozan entre ellos. Quisiera saber qué estarían dispuestos a hacer con esa información si estuvieran involucrados periodistas de otras cadenas. No gusta que los presentadores se planten frente a la cámara para hacer campaña favorable a un líder político. Y, tampoco, plantarse para anunciar que allí trabajan ‘rojos y maricones’. Eso no le importa a casi nadie salvo a ellos mismos. No gusta recibir lecciones de moral o ética a través de la pantalla y, mucho menos, si la dicta un simple o un flipado que cree ser el más listo del condado.

‘Esto lo ve la gente porque es lo que les gusta’. Ese ha sido el gran argumento para defender basura y casquería sentimental. Mentira. El número de espectadores durante el mundial de fútbol que eligieron ver los partidos de Qatar lo dicen todo. A ver si alguna vez han soñado estos garrulos con el 50, 60 o 70 por ciento de share. Se pelean por unas décimas y no pasan de ahí. Lo que ve la gente en televisión es lo que se encuentra al conectar el aparato. Y si el que no quiere pensar en nada se encuentra con basura... pues se la traga. Pero eso no significa que les mole; eso no le gusta a nadie.

La telebasura tiene sus días contados, al menos los programas que representan lo que es esa forma tan repugnante de hacer televisión. Y todos los que se están forrando sin dar un palo al agua tendrán que buscarse la vida es lugares en los que solo sirve trabajar. El futuro es muy incierto para todos los que forman la gran familia telebasurera. Muy incierto.