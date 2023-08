Las canciones de Nino Bravo y los veranos de niñez

Los veranos de antes se pasaban dentro de un Seat 850 Especial, azul, con tapicería blanca y baca atestada de maletas sujetas con aquellos pulpos de colores tan útiles. Los veranos de antes se pasaban en el asiento de atrás junto a tus tres hermanos y el pastor alemán enorme que reposaba como podía sobre la maraña de piernas jóvenes que se dormían sin remedio (las piernas, digo). Cuatro jóvenes y un perro enorme, sí. Y se pasaban escuchando música que, ahora, resulta inolvidable y que, en aquel momento, se hacía pesada e insoportable. Nos gustaban The Rolling Stones, a unos; The Beatles, a otros; Uriah Heep al más loco de los hermanos... Pero Karina o NIno Bravo no estaban entre las preferencias de entonces.

Sin embargo, aquellos viajes regresan a la consciencia acompañados de una banda sonora que encabezaba Nino Bravo. Fueron muchos los cantantes y los grupos que sonaron y siguen sonando en el recuerdo aunque Nino Bravo ocupa un lugar privilegiado.

Recuerdo cada una de sus canciones; recuerdo su accidente mortal de tráfico; recuerdo que sus canciones sonaron de otra forma una vez que su BMW 2800 L blanco se convirtiera en un ataúd. Era el mismo coche con el que el cantante posó poco antes.

Nino Bravo tenía 28 años al morir. Creo que yo cumplí ese año 9. Murió en el kilómetro 95 de la Nacional III. Y dejó una lista de canciones para todos nosotros que sirven de vehículo para regresar al pasado, con detalles, con la exactitud matemática de la música.

En realidad, se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis y ayer hubiera cumplido 79 años.

De todas sus canciones, me quedo con «Esa Será Mi Casa». Ni siquiera sé por qué, pero es mi preferida desde aquel verano que veraneamos en el Puerto de Cotos y viajé de regreso a Madrid con un corte a la altura de la rodilla que necesitó puntos y más puntos.

“Un libro quedará abierto / Una carta sin escribir...”.

Y el recuerdo que me convierte en niño durante unos segundos.