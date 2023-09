Las chulerías de Puigdemont

El independentista catalán era ya un mueble viejo casi olvidado en Waterloo, pero con 400.OOO votos, está chuleando y humillando a un país de la importancia del nuestro. A esta hora de hoy miércoles, Yoli la Modelitos sigue siendo vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, a pesar de que se fue a Bruselas a enseñarle la dentadura al golpista y fugado de la Justicia. No cabe mayor humillación. Sólo le faltó darle un piquito a lo Rubiales. Lo que habría que saber es si fue a hacerle el trabajo sucio a Sánchez, como vicepresidenta del Gobierno, que es lo que parece, o como líder de Sumar. Me inclino por lo primero, porque Sánchez no está para reuniones con delincuentes fuera de España, donde por cierto, leyendo algo de prensa europea se ve claramente que pierde crédito como un político español que es capaz de todo con tal de seguir en el poder.

Es incomprensible que Yolanda Díaz no haya querido reunirse con Feijóo, que ganó las pasadas elecciones y es el líder de uno de los dos grandes partidos del país, y que se haya ido a Bruselas a comerle la barba al catalán para que les permita seguir en la mamela. El chantaje de Puigdemont al Partido Socialista no busca sólo la amnistía, que es lo primero que pide el independentista para empezar a hablar con Sánchez, sino humillar al Estado y dinamitarlo. Sánchez sabe que si no sigue en el Gobierno y gobierna de nuevo la derecha, ahora con Vox, el Partido Socialista Obrero Español se puede ir a donde picó el pollo, porque se matarían los dos partidos socialistas existentes, el de Sánchez y el histórico. El presidente en funciones sabe también que si eso pasa se acabaría su carrera política. Por tanto, está dispuesto a todo, así que prepárense para cualquier cosa.