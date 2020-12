Las claves económicas de la semana

1. MIC-INSURANCE. La Cia. aseguradora especialista en seguros de caución, presidida por Antonio Morera Vallejo, ha recibido por parte del supervisor financiero francés, ACPR, la licencia para trabajar desde ese país como aseguradora que opera en España, trasladando su sede social a París, donde atenderá todo el mercado europeo. El grupo Morera y Vallejo cumple así uno de sus objetivos más importantes dentro de su plan estratégico en el sector seguros.

2. JERONIMO MARTIN. Reconocimiento permanente y afecto entrañable a este empresario ejemplar que está atravesando momentos delicados de salud. Trabajador incansable comprometido con su familia, con la sociedad y con la creación de empleo; supo con tenacidad, sacrificio, visión de negocio e ilusión, crear Supermercados MAS una de las cadenas de alimentación más importante de Andalucía.

3. BREXIT. La Unión Europea y el Reino Unido continúan las negociaciones para encontrar puntos de encuentro sobre su futuro comercial antes de la desconexión que se producirá este mes de diciembre. Empiezan a acercar posturas en distintos temas, siendo la pesca uno de los que presentaba mayor dificultad, en las últimas horas se ha llegado a un acuerdo de mínimos que producirá importantes recortes a los pesqueros andaluces.

4. ACESUR. La empresa sevillana referente del sector de aceite de oliva en España que preside Gonzalo Guillén Benjumea, inaugurará a primeros de año una nueva planta envasadora en EE. UU. que contará con el máximo nivel de automatización en todo su proceso, lo que le permitirá doblar su producción en el mercado americano superando los 100 millones de euros.

5. SOLARCENTURY. Líder en energía solar fotovoltaica, invertirá 75 millones de euros en la construcción de tres plantas de energía en Cádiz. Estas construcciones supondrán la creación de hasta 400 puestos de trabajo. Con estas inversiones la empresa consolida su apuesta por Andalucía.

6. ALDI. La cadena de supermercados continuará su plan de expansión en 2021 con la inauguración de cinco nuevos supermercados en el primer semestre del año próximo. En este ejercicio el número de aperturas fue de siete, situándose con un total de 80 supermercados en nuestra Comunidad.

7. AZVI. La empresa constructora sevillana que preside Manuel Contreras Ramos ha anunciado, después de casi 60 años dirigiendo la misma, su relevo en la presidencia a favor de su hijo Manuel Contreras Caro, actual CEO de la compañía. La constructora, empresa familiar que opera prácticamente en todo el mundo, es una de las líderes del sector.

8. FIESTAS DE PRIMAVERA. Los dos eventos mas importantes de Sevilla, Semana Santa y Feria de Abril, importantes motores económicos de la ciudad, han sido suspendidos por segundo año consecutivo como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos padeciendo derivada del Covid-19.

9. IBEX. El Ibex 35, no ha podido mantener la barrera de los 8.100 puntos a pesar de la lógica evolución de la semana después de que la FED, Reserva Federal de EE.UU., decidiera mantener los tipos de interés en el tramo entre el 0 y el 2,5 por ciento. El resto de Bolsas europeas han cerrado al alza.

10. ECONOMÍA. La Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, prevé un crecimiento del PIB andaluz del 6,3 por ciento para el ejercicio 2021, por encima de la media nacional. Este mayor crecimiento se debe fundamentalmente al menor impacto producido por la pandemia en distintos sectores como el público, el sector primario y la industria alimentaria.

UNA LECCIÓN - LIDERAZGO

En este mundo empresarial tan dinámico con procesos de transformación constantes, en demasiadas ocasiones se cuestionan las funciones y contenidos de la tarea directiva. Si a eso le sumamos los entornos y mercados tan exigentes y muchas veces tan confusos, resulta difícil definir cuál es el mejor estilo de dirección. En principio, no parece ni lógico ni posible que los planes y estrategias que nos sirvieron y utilizamos en el siglo pasado, nos sirvan en el presente y mucho menos en el futuro. Si además añadimos a esta ruleta de confusión la nueva economía, las nuevas tecnologías, la llegada del teletrabajo y los nuevos hábitos de compra y consumo, necesariamente estamos obligados a reinventarnos o en el peor de los casos a adaptarnos. Pero sí parece que hay algo en común en estos escenarios distintos: las PERSONAS. Y son a ellas a las que hay que dirigir.

Alguien dijo «si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado». Todavía hoy, el CAPITAL HUMANO sigue siendo el corazón y el centro de cualquier actividad empresarial y si quieres tener éxito, ese capital humano lo debe dirigir un LÍDER. Es clave para que una empresa funcione bien. El liderazgo es el conjunto de capacidades y habilidades que una persona tiene para influir en otros, tanto en la forma de ser o actuar dentro de un grupo de trabajo, haciendo que este, trabaje con entusiasmo hacia la consecución de sus objetivos; en definitiva que sea capaz de incentivar, motivar, ilusionar e influir en el comportamiento de su gente para la obtención de resultados. Mientras un jefe de perfil tradicional rígido, autoritario y burocratizado habla; el líder actual escucha; mientras uno controla, el otro influye; mientras uno dice lo que hay que hacer, el otro enseña a hacer; mientras el jefe absorbe energía e información, el líder da y reparte información; y mientras uno airea lo que está mal, el otro reconoce y visibiliza lo que está bien; y, sobre todo, el líder predica con el ejemplo, «que no es una de las maneras de influir en los demás, es la única». Es siempre el primero al frente del equipo. No sé quién dijo «Si crees que eres un líder y no tienes a nadie siguiéndote, solo estás dando un paseo». Pues eso, en el ámbito empresarial, no sólo des un paseo.

FLASH DE EMPRESAS- LA ESTEPEÑA

Centenaria y familiar

Estepa es un pueblo sevillano, pequeño, acogedor, lleno de historia y al mismo tiempo de futur;, donde los estepeños han sabido hacer del aceite y del mantecado sus señas de identidad. En este enclave y hace más de 160 años, inicia su actividad una de las empresas más antiguas de España, LA ESTEPEÑA. Fue Rafael Galván Gomez, el representante de la primera generación, el que empezó a endulzar a sus paisanos abriendo una confitería en 1858. Las materias de primera calidad, su imaginación y creatividad, caracteriza a este empresario, que creaba un primer libro de recetas que todavía se conserva y que contiene todos los secretos de la elaboración de sus polvorones, mantecados y roscos. Cuarenta años más tarde en 1898, le sucede su hijo Rafael Galván Gamito, que innova el sector introduciendo el chocolate en la elaboración de sus productos y consolida la marca a nivel regional. Casi medio siglo después en 1945, recogen el testigo empresarial sus dos hijos Rafael y José Galván Fernández, que hacen la tercera generación. Potencian industrialmente la producción y se extienden por todo el territorio nacional. Fue la primera empresa del sector que realizó una campaña de televisión en TVE, en el programa «Un, Dos, Tres, Responda otra vez...», que hizo que la firma fuera la más conocida del sector. Construyen una nueva fábrica de 22.000 metros cuadrados y establecen acuerdos comerciales con las principales distribuidoras del país. En 2010, se da paso a la cuarta generación con la incorporación de los hijos mayores de Rafael y de José, Rafael Galván Rodríguez y Marcos Galván Ruz, que consolidan el mercado nacional e inician su etapa internacional con la exportación de sus productos a distintos países europeos. Así mismo, y con el compromiso de potenciar el municipio, abren una ventana al turismo regional y nacional con la creación del Museo del Mantecado y la Ciudad del chocolate, que renuevan todos los años con distintas exposiciones temáticas y la visita a la propia fábrica. A día de hoy, sigue siendo una de las empresas más importantes del sector, comprometidos con su pueblo, con la creación de empleo, creciendo en el mercado nacional e internacional y manteniendo su espíritu familiar de siempre.