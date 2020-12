Las claves empresariales de la semana

RECURSOS HUMANOS Y LOS "ESQUEROSOS"

En una empresa para la consecución de sus objetivos y resultados todas las áreas, servicios o departamentos deben estar alineados en la misma dirección, pero si existe un área que debe, no sólo estar alineado sino entroncado en la filosofía y vocación de la empresa es el departamento de Recursos humanos. Es el responsable de seleccionar, reclutar, formar y disponer del personal para el mejor desarrollo de la actividad empresarial. La empresa como tal, es fundamentalmente una comunidad de personas, por tanto, la persona debe ser lo más importante de la mismas y su gestión básica y fundamental. Recursos humanos además debe de velar por sus intereses, su relaciones laborales y por su satisfacción en el trabajo, debe buscar la felicidad en su labor diaria y consecuentemente la mejora en su producción y desarrollo profesional. Debe colaborar con el resto de departamentos de la empresa, analizando su situación y proveyendo del personal con el perfil más adecuado a sus necesidades y responsabilidades. En definitiva, hay que entender a los empleados como clientes de RR. HH. y este como proveedor del resto de áreas de la empresa. Al mismo tiempo, debe establecer una comunicación interna y permanente y valorar con las encuestas correspondientes el clima laboral existente en la empresa. Recursos humanos puede tener además,otras responsabilidades, como el control de entradas y salidas, calendario de vacaciones, retribuciones, gestión de incentivos, despidos, bajas...., pero si hay una función principal sobre el resto, es indudablemente la selección de personal. Para ello, no olvidare una anécdota que nos contó en una ocasión un profesor de una escuela de negocios. Nos comentó, que en el almuerzo de despedida después de una charla con los empleados de una empresa, le colocaron al lado del Presidente de la misma. La empresa, líder en el sector agro alimentario y con un plan de expansión permanente dentro del territorio nacional, contaba con un importante departamento de RR.HH. El consultor, le pregunto al Presidente si tenía alguna estrategia concreta sobre el departamento, a la cual el Presidente le contesto " solamente les indico que no contraten ESQUEROSOS " el consultor sorprendido le preguntó " ESQUEROSOS , que es eso" y el empresario con firmeza respondió " todo aquel candidato que en la entrevista ante cualquier pregunta conteste ES QUE, a ese candidato,no se le contrata"Y es verdad, muchas veces, la mayoría de las veces " es que" es sinónimo de un no, o de una justificación para no hacer lo que le pides. Compruébelo en su vida personal, laboral o social. Pues eso, aleje a los ESQUEROSOS de su vida, le irá mejor.