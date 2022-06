Las cuentas de la victoria del PP

El mapa ha cambiado y, en democracia, hay que alegrarse de que el pueblo siga mandando y tenga la última palabra, por encima de los caprichos de tanta partitocracia como hay que soportar durante cuatro años. A la hora de la verdad, que es el día de las urnas, el pueblo habla desde esa colectividad elocuente que impide que nadie, individualmente, tome la palabra por nadie. Es la grandeza de que tu voto valga lo mismo que el mío. Aquí pasó lo de siempre, que han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses.

El PP ha conseguido una mayoría absoluta tan contundente como ni las más optimistas encuestas le auguraban. Arenas ha debido de levantar la cabeza. Está claro que una inmensa mayoría de los andaluces no soporta bien las medias tintas, no ya de los gobiernos mixtos, sino de esos discursos híbridos que tantos partidos cocinan solamente de cara a la galería. Porque las cuentas salen, tienen que salir, si consideramos los 109 diputados. El PP ha cosechado 31 diputados más, y no salen de la nada: del tirón, los 21 concejales que ha perdido radicalmente Ciudadanos, aquel partido que pudo cogobernar en España si aquel muchacho enamorado no se hubiera empeñado en cargárselo. Luego ha conseguido también dos diputados más que pierde el PSOE, el partido que aún no asumido lo que la gente ya tiene clarísimo en los bares. Pero es que, además, ha conseguido hasta 8 diputados más de los 10 que ha perdido la izquierda menos unida de la historia de Andalucía, esa que, no contenta con no haber hilvanado un discurso convincente ni para los suyos, se permitió el lujo de subdividirse más aún de lo que normalmente lo ha estado, hasta el punto de dividir, sin acudir a votar, a una gran masa de andaluces que todo lo discute sin esperanza de que nada cambie aunque luego sean los primeros en exigirlo todo.

Los de VOX no sabían hasta ahora que ganaban mucho más sin candidata concreta y por eso se les evapora ese sueño de que Juanma Moreno -un tipo que ha usado su simpatía escondiendo los colores y los paracaidistas de Madrid- fuera su monaguillo en un gobierno que ya no van a oler ni de lejos.

El pueblo tendrá sus cosas, como todo el mundo, pero no se equivoca.