Las fatigas del cante de El Zapatero

Manuel Márquez El Zapatero (Villanueva del Ariscal, 1930), es un cantaor de 93 años, que aún es capaz de bordar un buen manojo de cantes, de los duros, como los martinetes, las soleares o las seguiriyas. Está perdiendo oído, hay que hablarle en el tono de Gayarre, pero tiene todavía una memoria increíble y su cante, que nunca fue conmovedor, de dolor, ahora conmueve por las fatiguitas que está pasando, solo en casa, con algo de ayuda, pero sin el cariño que un hombre de su edad necesita. Tiene muchos amigos, que no le han dado aún de lado, pero huele ya la soledad.

El día 9 de diciembre va a recibir un homenaje de algunos artistas en lo que fue el Teatro Quintero, con el fin de ayudarle a afrontar la vejez. “Donde sale y no entra, un día se acaba”, me dijo ayer en su pueblo, en Melado, con dolor en sus cansados ojos, casi perdidos. Apenas puede ya tomar mosto, el caldo de su vida, ni un vinito de solera, ese que alguna vez le vino bien para calentar las cuerdas vocales en las frías juergas de invierno. Que le quiten lo bailado, pero los paladares no envejecen.

No hay nadie en el mundo que sepa más de mosto del Aljarafe que este hombre, criando entre bodegueros y taberneros. Ni de cante; es una enciclopedia viviente y fiable, porque jamás asegura nada que no haya vivido. Un día le dijo Antonio Mairena, en mi presencia: “Márquez, te vas a morir siendo un gran aficionado”. Es algo más que eso, es un gran cantaor, el último maestro de las solerares del Zurraque trianero, creadas por intérpretes del arrabal sevillano como Ramón el Ollero, Pinea el Zapatero, el Pancho o Garfias el Sereno. Él las aprendió de El Sordillo, Emilio Abadía y el Arenero, pero les da un aire especial y un sabor inconfundible al paisaje en el que se ha criado, el verde Aljarafe.

Su cante está herido, por eso duele más que nunca. Ayer nos cantó a Pepe Esquivel y a mí una docena de fandangos, algunas soleares trianeras y unas tonás de los herreros de la Cava Gitana, con unas fatigas que daban ganas de salir a la calle y gritar lo injusta que es a veces la vida con hombres buenos como Márquez, que es un cacho de pan bendito, la bondad personificada, una persona cariñosa y sencilla. No digo yo un homenaje en un teatro de Sevilla, sino mucho más. Tendría que haber alguna asociación que se ocupara de los flamencos cuando la vida les pone la cara más fea. Villanueva nunca lo va a soltar de la mano, ni sus amigos, pero siempre tiene uno el lógico miedo a que eso pase con una persona a la que quieres de verdad.

Márquez es para mí como un padre y ayer sentí deseos de pedirle que hiciera las maletas y que se viniera conmigo a los pinos de la Puebla del Río. Pero El Zapatero necesita su pueblo, el mosto que ya no puede beber, el sol que tiñe de oro viejo los olivos al atardecer, el cariño de sus paisanos y la paz del lugar donde nació. Tenemos que estar ahí, a su lado, para cuando tropiece. Cerca, para cuando le cueste respirar y se maree. No muy lejos, por si un día pierde la memoria y le cuesta regresar a casa, una casita humilde, como de duendecillos del bosque, llena de recuerdos, pero fría, demasiado fría para el abuelo Márquez.