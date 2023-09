Las Hojas del Lunes y las prisas de hoy

Si estuviéramos en los años 60 o 70 del siglo XX -o bastante antes- hoy no habría periódicos por descanso del personal, decretado por el general Primo de Rivera en los años 20. A cambio aparecían en diversas ciudades españolas las Hojas del Lunes. En Sevilla teníamos la nuestra y si queríamos conocer por escrito las crónicas sobre el fútbol para completar los avances que nos había dado la radio y la televisión el domingo nos teníamos que refugiar en la Hoja o en Juan Tribuna en Radio Sevilla, por ejemplo.

Yo era demasiado joven como para acordarme de detalles y menos en estos tiempos que son exactamente al revés que aquellos en los que existía la virtud de que las circunstancias nos enseñaban algo sano: a esperar, dicen que una de las características del guerrero es saber esperar. Ahora ya no sabemos esperar y eso lo ha originado la voracidad del mercado: si la gente quiere las cosas como los niños mimados, para ya, ¿por qué hacerla esperar si la tecnología y la explotación humana lo permiten? Ya apenas se protesta y, si se hace, como los cerebros han sido convenientemente lavados y tienen miedo a perder el trabajo, punto en boca todo el mundo, a aguantar, pero, eso sí, con las cosas al segundo delante de nuestras narices.

La Hoja del Lunes de Sevilla la editaba una poderosa Asociación de la Prensa a la que cuando murió Franco tuvimos que “asaltar” los periodistas que no estábamos en ella o que no nos dejaban. Primero formamos la Unión de Periodistas y luego nos metimos en las asociaciones, disolvimos la Unión, convocamos elecciones en las asociaciones y como los jóvenes éramos más, ganamos. Así recuerdo que fue la transición de Franco a Suárez en el periodismo sevillano, más o menos. Aquellas asociaciones de la prensa eran un coto cerrado y había que abrirlo. La Hoja del Lunes era una buena publicación. El profesor y periodista José Álvarez ha dirigido un Trabajo Fin de Grado. Fue en 2020 y lo elaboraron dos alumnos. Su contenido se puede consultar en la web de la Universidad de Sevilla: Barragán Santana, F.J. y Pozo Corchero, J.J. (2020). La Hoja del Lunes de Sevilla. Cinco décadas de periodismo.

El número 1 de la Hoja del Lunes de Sevilla nace en 1934 y le dedica casi todo su espacio a un homenaje del que había gozado el que fuera presidente de la República don Diego Martínez Barrio cuyos restos descansan en el cementerio de San Fernando y buen trabajo que costó traerlos que no llegaron hasta los inicios de este milenio. Desde el citado año hasta su desaparición, la Hoja dedicó gran parte de sus páginas al fútbol y otra parte a los toros.

La Hoja del Lunes de Sevilla desapareció en 1984. Tras la muerte de Franco, habían empezado a desarrollarse los grupos mediáticos con sus intereses detrás y atacaron sin piedad a las Hojas del Lunes como herederas del franquismo que salían a la calle con ventaja porque estaban subvencionadas con dinero público. Se fue el franquismo y entró en España esa ventolera de modernidad capitalista. Las Hojas -como el NODO- hicieron su papel. Como dice el catedrático de Historia de la Prensa, Alejandro Pizarroso, hubo un tiempo en que quien quisiera ver un trocito de faena taurina o un gol de Di Stefano tenía que acudir al NODO. Ya no es así, esto de ahora no tiene nada que ver, usted ve todo lo que quiera de fútbol y otros asuntos que el Poder desee con sólo una pequeñísima molestia dactilar. Hay mucho más estrés, depresiones y suicidios pero a cambio no tiene que esperar al lunes para leer lo que opinan los expertos sobre el Sevilla o el Betis. Todo no se puede tener en la vida.