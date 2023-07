Las mujeres también matan y se enfrentan al LGBTQ+

Leo cosas en una web llamada El Confidencial Digital (ECD) que me dejan patidifuso. No confundir con el diario El Confidencial que tiene otra línea editorial bien distinta. “La Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de una diseñadora web cristiana que se negó a crear mensajes sobre bodas gays. La diseñadora trabaja con clientes LGTBI que no les discrimina, pero sí se ha opuesto al tipo de mensaje por el que fue contratada. «Obligarla a hacerlo sería inconstitucional», afirma una de sus informaciones, que continúa así: “La Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de una diseñadora web cristiana que argumentó que tenía el derecho de la Primera Enmienda de negarse a brindar servicios para matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de una ley de Colorado que prohíbe la discriminación contra las personas que se identifican como LGBTQ+. Y añade: “En una decisión de 6-3, los jueces argumentaron que la Primera Enmienda protege a Lorie Smith, una diseñadora de sitios web que dijo que su fe cristiana le exige que rechace a los clientes que buscan servicios relacionados con bodas para uniones del mismo sexo. El tribunal dictaminó que obligarla a hacerlo, en contra de sus convicciones religiosas, sería inconstitucional”.

Más asombrado me dejó otra información del mismo ECD: “Las mujeres maltratan y matan a niños y ancianos con mayor frecuencia que los hombres”. Menudo titular que se razonaba así: “Según las estadísticas oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Ministerio del Interior, Guardia Civil, Policía Nacional, oenegés de defensa y protección de la infancia, etc.) en más del setenta por ciento de los casos de maltrato a ancianos y niños –con o sin resultado de muerte- LOS AGRESORES, LOS VICTIMARIOS SON MUJERES” (las mayúsculas son del medio de que les hablo). No le cae bien el gobierno actual a ECD, se nota en que lo califica de “gobierno sociópata-comunista” y además mete en el mismo saco al PP cuando leo: “Sin embargo, el gobierno sociópata-comunista y el Partido Popular sólo hablan de maltrato a la infancia cuando el victimario es varón, cuando el agresor es un hombre, y especialmente si es su propio padre. Lo mismo hacen los medios de información afines a la izquierda sociópata y femiestalinista degenerada”.

Madre mía: “sociópata y femiestalinista degenerada”, el que lo ha escrito se habrá quedado como perro que le quitan pulgas, no necesita gastarse dinero en terapias –que sin duda necesita- para eso tiene a quien le da cabida. La información aparece en una sección llamada “La voz del lector” en la que por lo visto cabe ya de todo o de casi todo y lo que cabe se supone que cuenta con el visto bueno de ECD, un diario cristiano cuyo fundador, José Apezarena Armiño, es un destacado miembro del Opus Dei.

Lo peor de todo esto es que, si dejo a un lado el lenguaje, hay gran parte de verdad en las informaciones de ECD que acabo de reseñar. Una cosa es que se reconozcan los derechos de todos los seres humanos de acuerdo con las declaraciones de la Revolución Francesa de 1789, la carta de Derechos Humanos de 1948 y las normas de la ONU actuales y otra que los colectivos ayer y hoy oprimidos se hayan convertido en opresores que gozan de privilegios. También he leído que Pedro Sánchez le encargó al CIS una encuesta para saber si, en efecto, las leyes de la señora Montero molestaban sobremanera a los hombres. Claro que molestan. Y reprimen y adoctrinan. Tal vez por eso Sánchez se ha distanciado de Montero y ha hecho lo mismo hasta la feminista Yolanda Díaz que va de lo mismo que Montero pero con otras formas más de moda en esta sociedad de cristal.

La verdad es que ya está uno muy harto de tanto separar hombres de mujeres y rojos de azules. Esto no lo he conocido nunca en mis años de consciencia política e intelectual. Ha sido ahora, con una izquierda que, a falta de pan buenas han sido tortas, cuando ha comenzado todo este baile tan desagradable y reaccionario, esta marcha atrás que le está dando votos a la derecha más conservadora en todo el mundo.