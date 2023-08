Las orcas y los veleros

Cada cierto tiempo, se tiene noticia de ataques de orcas a los veleros que navegan por la zona del Estrecho, más por su parte occidental que por la mediterránea de levante. Los ataques se concentran en aguas costeras de Cabo Roche (Conil), Trafalgar (Barbate), Punta Camarinal (Zahara Bolonia), etc. En definitiva: zonas almadraberas.

Se leen muchas teorías por las que estos mamíferos depredadores, atacan los timones de los veleros. Algunas son razonables y otras son del tebeo. Entre las primeras, se piensa que las orcas, que cazan en grupos, como la mayoría de mamíferos depredadores, instruyen a sus crías en la forma de procurarse alimento. En esa docencia, parece ser que las orcas han localizado atunes, amarrados bajo los fondos de algunas embarcaciones, que algunos enteradillos pillan de los alrededores de las almadrabas, los cazan y así y se los llevan de extranjis a la costa. Un atún del tamaño de un toro de lidia, que los hay, atado bajo el fondo de un barco, presenta una visual que recuerda mucho al “vientre” sumergido de un velero; una cola y unas aletas muy parecidas a la sección de cuchillo que presenta su timón. Esta explicación al fenómeno de las orcas es completamente verosímil.

Otros idiotas dicen que es por venganza, porque una orca que han identificado y que tiene una cicatriz en su lomo, instruye a su manada y persiguen a los veleros. Como si una orca fuese capaz de procesar una decepción, elaborar un plan y actuar selectivamente en consecuencia. Esos serán de los que hablan a las plantas pretendiendo ser escuchados. Si ven a uno que le habla a un alcornoque, ya saben, de los dos, quien tiene cerebro de madera.

Bromas aparte, no estamos ante un ataque aislado, son un rosario de alarmantes situaciones, en las que una familia con niños a bordo, se ve en peligro de muerte porque su barco se va a pique, y sin embargo, no se le da más relevancia que un recuadrillo en la prensa. Si fuesen ataques de perros mistolobos (hoy se les dice rottweilers) en el retiro de Madrid, otro gallo cantaría, aunque solo fuese uno.

No he oído hasta la presente -y sigo el tema con interés- ni una declaración de un responsable público, nacional, autonómico o local, (dispuestos ellos siempre a abanderar cualquier sensiblería), que haya propuesto un remedio para que se pueda navegar con serenidad y sin peligro de muerte por las aguas costeras que citamos. ¿Para qué? No hace ninguna falta navegar en velero. Eso es de ricos. Que usen el transporte público (que yo no uso) suele pensar el politiquillo de turno.

Sorprendería a los neófitos, saber la cantidad de gente modesta que tiene su velerito de segunda mano, y va con sus hijos y su perro a costear nuestro litoral. No son millonarios. Y les puedo asegurar, porque lo sé, que en una región como Andalucia amigos o familias van de puerto en puerto, nacionales o extranjeros, que viven en el barco, cocinan comen y duermen en él, y que tienen derecho a sentirse seguros. En Francia, Reino Unido, Bélgica, se parten de risa cuando se les dice que en España el que tenga un cascaron es considerado millonario.

De no tomarse una medida eficaz, sucederá que cada cual dará su opinión y pronto saldrá el iluminado, que recomiende llevar una recortada a bordo y soltarle dos cartuchazos de postas, a toda orca que merodee a veinte metros de su barco. Y la que menos culpa tiene de todo esto es la orca, que ya estaba aquí, antes de que hubiese almadrabas, veleros, tunantes e ignorantes amargándole la vida. De modo que los que tienen que ocuparse de esto (los responsables de seguridad marítima) que lo hagan que contraten científicos y doten infraestructuras, porque va a morir gente. Y no se puede permanecer pasivo.