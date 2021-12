Las Pasionarias del siglo XXI

Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Macarena Olona, Rocío Monasterio, Yolanda Díaz, Teresa Rodríguez, Adriana Lastra, Inés Arrimadas, ésta última ya en versión más baja en calorías, y las que quieran añadir ustedes. Es tiempo de Pasionarias. Sin metralla, sin guerra, sin bombas, sin muertos, sin huelgas generales en Asturias, sin exilio, sin regreso ya mayor, con la vida casi perdida pero con un torrente de voz aún que pude escucharle a Pasionaria en la Fiesta del PCE de 1977 o 78, no me acuerdo bien. No son iguales a ella porque no hay una persona igual a otra y porque los contextos son muy distintos -por fortuna- pero ahí están estas mujeres que se apasionan con sus ideas y persiguen concretarlas contra viento y marea.

Como sus colegas varones, se sulfuran en realidad inútilmente porque el camino a seguir ya está trazado: es el mercado salvaje que ha ganado la guerra hasta ahora, va a ser complicado racionalizar un país y combatir el pensamiento único que se han montado entre liberales dislocados, socialdemócratas y comunistas ingenuos pero listillos y más complicado aún resultará levantar un socialismo de estado cuando una estructura de poder mercantil lleva siglos ahí, bien viva, y se las sabe todas, incluso justificarse como demócrata presumiendo de que les da voz a todas las pasionarias mencionadas y a muchas más en otros ámbitos de la vida, ejercientes de tontas útiles a quienes les cambiarán todo para que todo siga igual.

Aun así habrá que intentarlo, nada está escrito con hechos consumados, hay mucha especulación y este texto tiene mucho de especulación y de cansancio propio de la edad y de querer dejarse ya de jaleos aunque si realmente yo quisiera eso no escribiría así y me dedicaría a alabar a las margaritas y a los pajaritos y mariposillas que van por el aire y a adular a unos y otros para que me abrieran muchas puertas y me hartara de participar en actos culturales y sociales aburridos, de compromiso, puestos ahí para gastar dinero público y privado que después se desgrava en Hacienda.

Venga, p’alante, Pasionarias del siglo XXI, todas queréis cambiar las cosas culturalmente, todas perseguís en el fondo fines similares: que la parte espiritual de los humanos gobierne a la material, no importa tanto si sois conservadoras, muy conservadoras, socialistas, comunistas... Veréis: cuando existía la URSS, la agencia Novosti me inundaba de sobres grandes que me llegaban por correo postal y ahí leía yo -en español- los discursos de los líderes soviéticos a los que unas rechazáis y otras detestáis. Sin embargo, en esos discursos hablaban a menudo del desarrollo espiritual del humano. Todo salió mal, todo se vino abajo porque estaban construyendo una mentira, pero el hecho estuvo ahí y yo lo comprobé. Dolores Ibárruri perseguía la justicia y la dignidad para los seres humanos, a su manera, como vosotras a la vuestra. Y se tropezó con lo mismo que vosotras: con un sistema de dominio que ignora el Humanismo y la Ilustración y con hombres que os minusvaloran y os envidian. Yo os admiro porque lucháis y hacéis lo que debéis hacer a vuestra edad, no creo que logréis nada sustancial pero, insisto, hay que intentarlo. No sois todas iguales, por supuesto, lo que os une es vuestro empuje y el anuncio de un tiempo novedoso. No se repite la Historia y vosotras sois la prueba. Lo que os pido es que no insistáis en las tonterías y barbaridades que los hombres hemos creado y aplicado sino que crezcáis sobre lo bueno que hayamos hecho.

Dolores Ibárruri probablemente estaría contra casi todas vosotras. También a ella le faltaría mucho por aprender si viviera en este mundo en el que vivimos. Yo me conformo con que empecéis por construir un país moderno, lejos de esa derecha mojigata y meapilas y de esa izquierda simplona, ambas no se libran del todo del siglo XIX. Como dijo Lastra, ahora os toca a vosotras. Haced lo que podáis y más, no contéis ni con Celáa ni con su sucesora, la señora Pilar Alegría que deprime y no hace honor a su apellido. Cuidado con Castells y con blandengues como Casado. Hala, a debatir sin sulfuraros demasiado que el guion está bastante escrito, si queréis quemarlo o reformarlo a fondo preparaos para sudar. El “no pasarán” de la Ibárruri es hoy mucho más difícil de conseguir.