Las peñas de Sevilla se unen

En vista de que el flamenco cada día va teniendo menos apoyo de las instituciones públicas, las peñas flamencas de Sevilla hacen oficial hoy una asociación que las aglutinará para ser más fuertes y llevar a cabo de otra manera una labor que nos parece primordial para que el flamenco siga creciendo. Esta nueva asociación, Unión de Peñas y Entidades Flamencas de la Ciudad de Sevilla, celebrará hoy su primera asamblea en Torres Macarena, sobre las 12, y han confirmado su asistencia Unión Flamenca, la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Sevilla y peñas no federadas como Jumoza 3 y UPO.

Por suerte, al frente de esta nueva asociación va a estar su ya presidente Miguel Camacho, de Torres Macarena, un verdadero luchador del flamenco en nuestra ciudad, un nombre incansable al que lo mismo vemos trabajando en la citada peña macarena, la decana, que disfrutando de la Bienal o los distintos ciclos jondos sevillanos. No tenemos ninguna duda de que esta nueva asociación flamenca hará grandes cosas con él al frente, por su capacidad de trabajo y una afición sin fisuras más que demostrada desde hace años. Por tanto, le auguramos mucho éxito y larga vida, porque Sevilla y el flamenco la necesitan.

Las peñas flamencas no suelen tener buena prensa entre ciertos sectores de este arte, y no sabemos muy bien por qué. Cuesta entender el flamenco en Sevilla sin peñas como Torres Macarena, Los Cabales de San Jerónimo, Pepe Marchena, de Torreblanca, la Fragua de Bellavista, la de Manuel Mairena, el Cerro del Águila o la de El Chozas, de la Carretera de Su Eminencia. La de necesidades que les han cubierto estas entidades culturales a los artistas más modestos, que en muchos casos se han formado en ellas. No hay ni un solo cantaor de los últimos cincuenta años que no haya cantado alguna vez en estas peñas.

Algunas figuras utilizaron a las peñas como plataformas de lanzamiento y cuando se consagraron se olvidaron totalmente de ellas. Sin embargo, en esas peñas conservan sus fotografías y carteles, y hasta compraron sus discos y están muy orgullosas de que dieran sus primeros pasos artísticos en ellas.

Las peñas que integran esta recién creada asociación son todas, las ocho federadas: Torres Macarena, Carbonerillo, Chozas, Cantes al Aire, la Toná, la Fragua de Bellavista, Calixto Sánchez y Cerró del Águila. Y aspiran a incorporar a las dos no federadas que existen, la Jumoza 3 y Sentir Flamenco, de la UPO.