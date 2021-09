Las tripas del caballo

Ayer murió un caballo en una corrida en Sevilla. El toro lo destripó de una cornada. Al margen de la refinada barbarie que ya supone el espectáculo, al margen de que ambos animales estuviesen obligados en el redondel para alimentar la soberbia de unos cuantos humanos, y al margen de que la estampa goyesca en el más terrible de los sentidos nos produzca arcadas, uno sabe de sobra que todo esto terminará desapareciendo, pero siente una infantil curiosidad por cuándo y una curiosidad adulta por cómo cojones sigue teniendo público.

Pero la cosa es que los toros siguen y que el público frunciría el ceño, haría un mal gesto entre la molestia y el asco y comentaría que son cosas que pasan. Son cosas que pueden pasar si pones a un toro bravo en el redondel y le acercas un caballo haciéndose el alegre. De hecho, lo raro es que no ocurra más veces, aunque a ese milagro algunos lo llaman arte.

En cualquier caso, sucesos como este –en un mundo hipócritamente conmovido por la sensiblería, por el supuesto respeto a los seres vivos y por la educación ambiental desde la más tierna infancia- nos recuerdan ese espejismo propagandístico de que estamos en el siglo XXI, dicho como si este siglo fuera el futuro galáctico que alguna vez soñaron quienes no soportaban sus barbaries contemporáneas hace ahora más de un siglo. Hoy en día, todo es cuestión de una campaña publicitaria. Todo se maquilla, todo se endulza, a todo se le ponen filtros. Y todo se traga si tiene el suficiente presupuesto detrás.

Vivimos en un mundo ya en el que no hay que convencer a nadie de nada, porque el que gusta de ir a los toros va a seguir yendo y los que no lo soportan no irán nunca jamás. No hay vuelta de hoja. Pero mientras llega el día en que las plazas se usan para otros menesteres, a mí me sigue sirviendo ese ejercicio de imaginar la conversación con un niño acerca de lo que ocurrió ayer, sin filtros ni versos. Lo que ocurrió: que a esa ficción del arte taurino, se sobrepuso la realidad sangrante de que un toro le metió el cuerno al caballo hasta donde pudo y un poco más. Y que no estaban en el campo ni en ninguna batalla épica, sino en uno de esos montajes donde ciertos humanos disfrutan vestidos de domingo.

Al menos el caballo dará de sí sus buenos filetes. Y yo seré el primero dispuesto a saborearlos. Porque la cuestión, en el fondo, no es animalista, sino humanista. Y el debate está en otra parte.