Las tropas rusas se lanzan contra Mariupol buscando la victoria definitiva

Todo parece indicar que Rusia ya ha lanzado el ataque definitivo contra la acería de Azovstal de Mariupol (sudeste), lugar en el que se concentran unos dos mil soldados ucranianos y que representa el principal foco de la resistencia en la ciudad, seguramente, el único que queda. Junto a ellos, mezclados en túneles, sótanos y restos de instalaciones derrumbadas, los civiles intentan sobrevivir frente a unas tropas que van dejando atrás un reguera de destrucción y brutalidad difíciles de definir. No debemos olvidar el miedo que estarán pasando los niños, el hambre de los ancianos o la desesperación de las madres que no saben cómo poner a salvo a los suyos; no debemos olvidar porque debemos seguir ayudando hasta donde podamos. Los testimonios que van llegando de los civiles que han logrado escapar de las zonas más castigadas resulta aterrador.

La pérdida de Mariupol se convertirá en un símbolo para las dos partes. Los ucranianos sabrán que la guerra está perdida en esa zona del país, que el objetivo es conservar intacto el resto del territorio; cabe la posibilidad de resistir y Mariupol se convertiría en símbolo de valor, resistencia y patriotismo. Putin tendrá algo que ofrecer a los rusos, una victoria que le ha costado sangre sudor y lágrimas a sus tropas, pero una victoria al fin y al cabo. Hasta ahora, solo ha podido ofrecer información engañosa y cadáveres a las madres de los soldados muertos.

La ciudad de Mariupol vive asediada desde hace más de un mes y medio. Apenas quedan edificios en pie. La destrucción es total y Putin quiere que no quede nada ni nadie que pueda empeorar la situación en el futuro. Y esto, que parece la peor de las noticias, podría convertirse en una pesadilla porque si los soldados ucranianos no ceden pronto, Mariupol se podría convertir en la copia de Stalingrado en la II Guerra Mundial. Son pocos y carecen del armamento apropiado, pero el coraje y el valor son tan poderosos como lo es un misil.

Los rusos atacan ya Mariupol y en poco tiempo sabremos si los mártires se cuentan por miles o si los héroes aguantan la embestida de una máquina de guerra tan poderosa como desconcertante por sus errores estratégicos. Los rusos atacan Mariupol y el fin de la guerra podría estar algo más cerca si es que Putin se conforma con ese trozo de Ucrania. Ya veremos en las próximas horas como se desarrollan los acontecimientos.