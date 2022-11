Laura Escanes ¿protagonista de la canción de Álvaro de Luna ‘Tu nombre’?

Laura Escanes tiene novio. Esto no sería noticia si este señor no estuviera sustituyendo a Risto Mejide, esto pasaría desapercibido si Laura y Risto no fueran populares gracias a la televisión. De hecho, hoy se han separado cientos de parejas en España y solo se han enterado ellos y sus amigos.

El sustituto es cantante. Se llama Álvaro de Luna. Canta bastante mal, sus canciones son pura gominola blandengue y su proyección era muy limitada hasta que hemos conocido su nombre. A partir de ahora, todo lo que haga este hombre será cotizado, sus seguidores en redes subirán como la espuma... caja y más caja. Hemos creado una sociedad de lo más estúpido en la que un mediocre se puede hacer rico al juntarse a otro mediocre que se junto a otro más y, así, sucesivamente. Álvaro de Luna es un artista apto para cumpleaños de adolescentes o, como máximo, puestas de largo de jóvenes residentes en la periferia.

No voy a comentar nada más porque esto resulta aburrido y estéril. Aquí les dejo la letra de la canción ‘Tu nombre’, un tema que firma este artista y que, sin duda, formaría parte de la nómina del ‘no de Risto’ en el programa en el que Mejide ejerce de (mal) juez. Yo diría que está escrita pensando en un nuevo amor con el que no se puede estar en púbico, en un amor clandestino, en un amor llamado Laura Escanes. Dice así (al leer eso de yeah o de mh-mh, aguanten sin que les dé un ataque de ansiedad, tampoco merece la pena penar por tan poca cosa):

Me he cansado de tanto ruido y tanta pose

Todo el mundo está esperando fuera

Salgo del club contigo, sorteando coches

Evitando que nadie nos vea

Sabes que si por mí fuera

Nos iríamos lejos de aquí

Tú y yo solos, donde quieras

Tailandia o Berlín

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá y te quieras quedar, mh-mh

Vestidos caros, no sé ni qué coño hago

Estoy enjaulado pero tengo que estar aquí

Te vi bailando en el medio de la pista

Haciendo magia como un ilusionista

Quiero acercarme y bailar contigo

Aquí no hay cámaras ni testigos

Toda la noche hablando al oído

Sin nadie que nos pueda escuchar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh

Ojalá te quieras quedar, yeah

Ojalá te quieras quedar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh